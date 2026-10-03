Rodri: “Siempre es especial marcar con la selección”

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Oviedo, 3 oct (EFE).- Rodrigo Hernández, capitán de la selección española, explicó este sábado, tras el triunfo por 3-1 ante la República Checa, que “siempre es especial marcar” con el equipo nacional, con el que anotó el segundo de los tantos de la victoria en Oviedo.

“Siempre es especial marcar con la selección. Venía de no marcar muchos goles, a ver si vuelvo a encontrar una dinámica. Me he descolgado un poco más y ha llegado el gol”, valoró en declaraciones a ‘RTVE’.

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El centrocampista del Barcelona admitió que el encuentro fue “complicado”. “Se lo he dicho a Santi (Denia, seleccionador de la República Checa), que lo conocemos muy bien, que es un equipo que, con el poco tiempo que lleva, está muy bien trabajado. Dije que iba a ser uno de los partidos más difíciles y así ha sido”, repasó.

“Se han encerrado, nos costaba más, como es lógico, hemos tenido situaciones de gol y hay partidos que no se puede generar tanto. Y, en ese sentido, el equipo ha conseguido madurar el partido”, añadió.

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“Muchos cambios y el equipo sigue rindiendo al máximo nivel. Necesitamos de todos. Necesitamos el buen rendimiento de todos, que estén todos enchufados, los que han salido otro gran partido, una nueva victoria y la mejor de las sensaciones”, afirmó. EFE