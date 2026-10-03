Roberto Fernández, tras su debut: "Quería meter, pero lo importante es que hemos ganado"

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Oviedo, 3 oct (EFE).- El delantero del Espanyol Roberto Fernández expresó su satisfacción por su debut con la selección española y aunque admitió que le hubiera gustado marcar, afirmó que lo importante era la victoria ante la República Checa (3-1) en la Liga de Naciones.

"Es mi debut, estaba disfrutando. Obviamente, soy delantero y quería meter, pero estoy muy feliz, ha sido mucho sacrificio desde hace muchos años", afirmó Roberto Fernández en declaraciones al RTVE al término del partido disputado este sábado en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo.

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Aunque no logró meter un gol, el futbolista cordobés valoró su actuación para que otros tuvieran espacios: "No he podido meter, pero he arrastrado centrales para que otros compañeros puedan meter, y estoy contento con ello".

Sobre la fuerte entrada que le hizo Sadílek en la recta final del partido, el delantero del Espanyol explicó: "Me he llevado palos por todos los lados, pero hemos ganado, que es lo importante. He jugado todo el partido, de lujo, y ahora a seguir". EFE

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