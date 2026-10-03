Richard Dean Anderson (MacGyver) critica duramente a Trump en la Comic-Con Málaga

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Málaga, 3 oct (EFE).- El actor estadounidense Richard Dean Anderson, famoso por su interpretación de MacGyver, ha criticado duramente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia en la San Diego Comic-Con Málaga, en la que le ha tildado de "mierda" y de ser "un cabrón".

En una charla sobre su carrera y su vida, que empezó pidiendo disculpas por el presidente que tienen, volvió al asunto en una pregunta sobre su pasión por los animales, en la que ha terminado lanzado esos calificativos contra Trump, ya que cree que hace "muy poco" por ayudar a las personas, a los animales o al medio ambiente.

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Sobre su papel de MacGyver, ha asegurado este sábado que el final de esta exitosa serie no le molestó y no se sintió mal porque en ese momento estaba "un poco quemado": "Ya había llegado a mi límite y también me había lesionado bastante", ha asegurado.

Ha explicado que fue la cadena de televisión la que tomó la decisión y que a él no le sentó "tan mal" porque estaba cansado, aunque fuera un actor "joven e ingenioso".

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En aquella serie no contaba con dobles y él hacía las escenas de acción, aunque sí tenían asesores de centros técnicos que les ayudaban a ejecutarlo.

Ha admitido que "ni de lejos" se imaginó que ese personaje llegara a tener tanto éxito y, en aquella época, no tenía muchas perspectivas ni se había hecho "grandes ideas".

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Nacido en Minnesota, se fue pronto de casa, viajó en trenes de mercancías y "haciendo dedo en camiones", por lo que no se hacía una idea de lo que le podía pasar de un trabajo a otro.

En MacGyver vio que la serie "seguía lanzándose año tras año", hasta siete temporadas, y con ello adquirió nombre. "Los productores empezaron a pensar 'este tío es capaz de mantener una serie'".

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Después llegó el papel de Jack O'Neill en Stargate, en el que, antes de aceptar, dejó claro que no podía hacer el mismo tipo de personaje que hizo Kurt Russell en la película: "Tenían que permitirme llevar mi manera de ser ese personaje".

Esa serie la dejó cuando nació su hija, ya que no tenía tiempo para pasarlo con ella y pensó que "no había nada que mereciera la pena perderse eso".

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Preguntado sobre si MacGyver y O'Neill podrían trabajar juntos, ha dicho que cree que sí y que se llevarían bien pero ha ironizado con esa hipótesis: "MacGyver pensaría que O'Neill es una broma... ¿Cómo te tomas en serio a un tipo así?". EFE

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