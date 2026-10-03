Registradas 150 incidencias por la lluvia en Bizkaia, con inundaciones y balsas de agua

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Bilbao, 3 oct (EFE).- El Centro de Emergencias de Euskadi ha registrado hasta las 20:30 horas de este sábado un total de 150 incidencias por la intensa lluvia en Bizkaia, con numerosas inundaciones y balsas de agua en las carreteras.

La fuerte tormenta ha caído con especial intensidad durante la tarde sobre Bilbao, donde se han producido 137 incidentes, según ha informado SOS Deiak.

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En algunas zonas del Casco Viejo de Bilbao el agua acumulada llegaba hasta las rodillas y en las calles con pendiente el agua bajaba con gran intensidad, lo que ha impedido a algunos vecinos acceder a sus viviendas durante la tormenta, y en algunos comercios han colocado tablas de madera para evitar que el agua entrase en los establecimientos.

La circulación de los túneles de La Avanzada, en Leioa, está cortada debido al agua acumulada en la zona, y se han registrado incidencias similares en las localidades de Getxo, Basauri, Laudio, Galdakao, Sestao y Erandio.

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Euskalmet mantiene activada la alerta naranja hasta las 00:00 horas, cuando se espera que remitan las lluvias en Bizkaia y la tormenta se desplace hacia el sur.

La alerta naranja dará paso a un aviso amarillo que finalizará a las 06:00 horas del domingo. EFE

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