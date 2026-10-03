Espana agencias

Prades: "Quedan 60 minutos de eliminatoria para pasar a la siguiente ronda"

Guardar

A Guarda (Pontevedra), 3 oct (EFE).- José Ignacio Prades, entrenador del Atlético Guardés, apeló al apoyo de su afición para levantar los dos goles de ventaja con los que el Boden sueco afrontará el partido de vuelta de la segunda eliminatoria de la Liga Europa, que se disputará nuevamente en A Sangriña.

“El resultado de hoy implica que ha habido igualdad, sabíamos que no sería definitivo y que habría que esperar al domingo, con lo cual queda recuperar lo mejor posible e intentar corregir los matices que podamos cambiar. Quedan 60 minutos de eliminatoria donde intentaremos agotar todas las posibilidades, de la mano de nuestra afición, para poder estar en la siguiente ronda”, apuntó.

PUBLICIDAD

El exseleccionador español dijo que el primer partido, disputado esta mañana, ha sido “muy bonito” para el espectador porque hubo “muchísimos goles y muchísimo ritmo”.

“Entramos bien al partido y creo que nos adaptamos mucho mejor nosotras a su trabajo que ellas al nuestro, ya que, sobre todo a nivel ofensivo, tardaron en acostumbrarse a nuestra defensa más móvil. Pero luego fue justo al contrario y no fuimos capaces de leer su barrera”, explicó.

PUBLICIDAD

En este sentido, Prades lamentó los numerosos errores de lanzamiento de sus jugadoras y las pérdidas de balón porque, a su juicio, lo acabaron “pagando carísimo”. EFE

Dmg/og

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía carga y gasea a manifestantes por la vivienda en Valencia tras romper el cordón policial que protegía un congreso de inversión inmobiliaria en el Palau de les Arts

Un grupo de asistentes a la marcha rompió el cordón policial que protegía el Palau de les Arts, sede del Real Estate Summit 2026, antes de que los agentes respondieran con pelotas de goma y botes de humo

La Policía carga y gasea a manifestantes por la vivienda en Valencia tras romper el cordón policial que protegía un congreso de inversión inmobiliaria en el Palau de les Arts

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Un libro de Meghan Markle dedicado a la princesa Eugenia sale a la venta en internet por 23.500 euros y se reabre el debate sobre su relación

La aparición de la obra abre una nueva polémica en el entorno de la Casa Real británica sobre si la princesa terminó tirando a la basura el detalle

Un libro de Meghan Markle dedicado a la princesa Eugenia sale a la venta en internet por 23.500 euros y se reabre el debate sobre su relación

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

La entidad ha anunciado que presentará una denuncia el lunes y aportará las imágenes de las cámaras de seguridad

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía carga y gasea a manifestantes por la vivienda en Valencia tras romper el cordón policial que protegía un congreso de inversión inmobiliaria en el Palau de les Arts

La Policía carga y gasea a manifestantes por la vivienda en Valencia tras romper el cordón policial que protegía un congreso de inversión inmobiliaria en el Palau de les Arts

Mariano Benítez de Lugo, abogado: “Los poderes públicos deben velar por la salud y la vivienda de la tercera edad”

Madrigueras, en Albacete, sufre su mayor riada en 50 años: Castilla-La Mancha solicitará la declaración de zona catastrófica

Las manifestaciones por la vivienda en toda España, en imágenes: decenas de miles de personas salen a la calle

Lituania cierra su espacio aéreo por la presencia de “aviones no tripulados” procedentes de Bielorrusia

ECONOMÍA

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

DEPORTES

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

De los “cinco puestos más arriba” de Sainz al “mejor fin de semana” de Alonso: así ha sido la clasificación de los españoles en el GP de Bahréin

Fran García, la sorpresa de Luis de la Fuente que rompe una ‘maldición’ geográfica en la Selección desde Iniesta

La selección española busca 41 partidos sin perder y el pleno en la Nations League ante la República Checa de un viejo conocido

La reflexión de un ex del Atlético de Madrid con Mikel Oyarzabal: “En el Real Madrid estaría destacando continuamente”