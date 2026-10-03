Prades: "Quedan 60 minutos de eliminatoria para pasar a la siguiente ronda"

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A Guarda (Pontevedra), 3 oct (EFE).- José Ignacio Prades, entrenador del Atlético Guardés, apeló al apoyo de su afición para levantar los dos goles de ventaja con los que el Boden sueco afrontará el partido de vuelta de la segunda eliminatoria de la Liga Europa, que se disputará nuevamente en A Sangriña.

“El resultado de hoy implica que ha habido igualdad, sabíamos que no sería definitivo y que habría que esperar al domingo, con lo cual queda recuperar lo mejor posible e intentar corregir los matices que podamos cambiar. Quedan 60 minutos de eliminatoria donde intentaremos agotar todas las posibilidades, de la mano de nuestra afición, para poder estar en la siguiente ronda”, apuntó.

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El exseleccionador español dijo que el primer partido, disputado esta mañana, ha sido “muy bonito” para el espectador porque hubo “muchísimos goles y muchísimo ritmo”.

“Entramos bien al partido y creo que nos adaptamos mucho mejor nosotras a su trabajo que ellas al nuestro, ya que, sobre todo a nivel ofensivo, tardaron en acostumbrarse a nuestra defensa más móvil. Pero luego fue justo al contrario y no fuimos capaces de leer su barrera”, explicó.

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En este sentido, Prades lamentó los numerosos errores de lanzamiento de sus jugadoras y las pérdidas de balón porque, a su juicio, lo acabaron “pagando carísimo”. EFE

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