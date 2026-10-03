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Pablo Guerrero y Natalia Fischer dominan la etapa reina, Luisle a un paso del título

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Carlos de Torres

Tabernas (Almería), 3 oct (EF).- Los malagueños Pablo Guerrero en hombres y la líder en féminas, Natalia Fischer, fueron los grandes protagonistas en la etapa reina que tenía como aliciente el ascenso a Velefique con sendos triunfos en la jornada de 100 km que tuvo lugar con salida y meta en el Circuito de velocidad de Tabernas con un recorrido con 2.850 metros de desnivel donde le murciano Luis León Sánchez mantuvo el jersey rojo de líder.

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Velefique, con su ascenso cronometrado y bonificado de 15 km y desnivel de 1000 metros, marcó las diferencias de la etapa más esperada de la presente edición, un escenario ya simbólico de la prueba, para muchos un Angliru que incluye rampas de hasta el 24 por ciento.

En esa pared de la Sierra de Los Filabres atacó Pablo Guerrero (Coín, Málaga, 34 años), para distanciar a sus rivales y aguantar el descenso y la última parte llana hasta el circuito, donde alzó los brazos con un tiempo de 3h.54.08, a una media de 25,63 km/hora.

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Esa escena fue una repetición de la que protagonizó el andaluz en 2023, ya que se impuso en aquella etapa reina. Superó en 1.24 minutos al marroquí Youssef Issmaili, quien precedió a Miguel Muñoz, el portugués Bruno Rosa y Luis Ángel Maté. Luis León Sánchez, vestido de rojo, salvó el embite y este domingo revalidará el título en Mojácar.

Un momento emocionante para Guerrero después de haberse fracturado la clavícula en la pasada Titan Desert de Marruecos. Se dio de alta en la carrera a última hora, pero un guerrero nunca se rinde y logró ser profeta en su tierra.

  "Estoy muy  contento de repetir la victoria de 2023. Velefique se me da muy bien y he ganado después de la lesión de Marruecos. Llevo unos años en el club de Coín y he estado en muchos equipos, incluso profesional en el Burgos BH, pero para un andaluz ganar la etapa de Velefique es un orgullo, algo muy especial", señaló emocionado Pablo Guerrero.

  En la general gobierna firme Luis León Sánchez, virtual vencedor a falta del trámite de este domingo. Por la segunda y tercera plazas van a luchar Miguel Muñoz y el luso Bruno Rosa, separados por tan solo 3 segundos. Teniendo en cuenta las bonificaciones, en el último capítulo habrá alicientes por el podio.

 La fiesta malagueña la completó Natalia Fischer con su tercer triunfo en solitario y la enésima exhibición. La esteponera de 33 años, como Luis León en hombres, renovará el título logrado en 2025. En esta ocasión la etapa reina le ofrecía como aliciente superar su propio récord del ascenso a Velefique, y lo superó por 3 minutos.

  La doble campeona de Europa y excampeona mundial, tenía la mejor marca en el ascenso bonificado con 1h.05.24 y en esta ocasión paró el cronometro en 1h.01.43, es decir, que subió volando las duras rampas del puerto almeriense. En categoría masculina el récord lo tiene Luis Ángel Maté con 51.38 minutos.

  "Si, mi objetivo era batir el récord del ascenso. Soy una persona súper competitiva, siempre quiero dar mi mejor versión y superarme a mí misma, siempre busco mi mejor versión y no compito contra alguien, compito contra mí misma", aclaró la campeona.

 La cuarta y última etapa comienza en el Circuito de Almería y concluye en Mojácar después de 60 km y 670 metros de desnivel. La ruta empieza recorriendo campos de paneles solares, por pistas rápidas que van ganando altura conforme se llega a Sorbas. Tras unos kilómetros de asfalto, regreso a las pistas con un descenso por una cantera que nos lleva a orillas del rio Aguas, y desde allí, bien por pistas muy anchas, bien por algún tramo de sendero o bien por dentro de la Rambla del Rio Aguas, la etapa termina a la orilla del mar. EFE

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