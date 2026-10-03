Ocho agentes heridos en los altercados en València tras la manifestación por la vivienda

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València, 3 oct (EFE).- Ocho agentes de la Policía Nacional han resultado heridos este sábado en València en los altercados que se han producido al finalizar la manifestación por el derecho a la vivienda, según han informado a EFE fuentes policiales.

Los incidentes han ocurrido cuando la manifestación ha llegado al final del recorrido, frente al Palau de Les Arts, en cuyo interior se celebra un congreso de inversión inmobiliaria, y un grupo de personas ha roto el cordón policial que custodiaba el acceso tras derribar las vallas y lanzarlas, junto a otros objetos, contra los agentes.

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A su vez, la Policía Antidisturbios ha respondido con el lanzamiento de pelotas de goma y de botes de humo, y ha cargado contra algunos manifestantes.

El grupo que ha conseguido llegar hasta la terraza del primer piso del Palau de Les Arts ha sido desalojado, tras lo que se ha iniciado una sentada en la rotonda de acceso al edificio y frente a los agentes, aunque finalmente se ha dispersado al grito de 'Sol aguanta, València se levanta'. EFE

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(foto) (vídeo)