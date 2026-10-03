Nader bate a Mariano García en el duelo de campeones del mundo de Berango

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Bilbao, 3 oct (EFE).- El portugués Isaac Nader ha sido el ganador de la XXXVIII Milla Internacional de Berango tras superar al murciano Mariano García en el gran duelo entre campeones del mundo de 1.500 metros que ha acaparado el interés de la prueba vizcaína.

Nader, oro en el Mundial de Tokio 2025, logró su sexta victoria consecutiva en el circuito de Gobelalde tras superar con autoridad en el sprint final a García, campeón mundial en pista cubierta en Torun (Polonia), el pasado mes de marzo, después de superar al propio corredor luso.

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La lluvia que empezó a caer unos minutos antes de comenzar las carreras principales no deslució una prueba disputada a buen ritmo en la que Pablo Sánchez-Valladares encabezó el pelotón con Nader a su estela y García, algo más apurado, por detrás.

Fue en el último giro cuando el portugués tomó definitivamente el mando para imponer un ritmo imposible de seguir para sus rivales a pesar del esfuerzo final de García, segundo, y del granadino Nacho Fonte, que acabó en tercera posición. Cuarto fue el francés Louis Gilavert.

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En la carrera femenina, disputada a continuación bajo un fuerte aguacero, la keniana Mirriam Cherot, bronce en el reciente Campeonato del Mundo de la Milla, superó en un apretadísimo sprint final a la portuguesa Salomé Afonso, que no pudo lograr su cuarto triunfo en Berango. Completó el podio la barcelonesa Marta Mitjans. EFE

ibn/sab