Miles de manifestantes recorren Madrid para exigir vivienda y por la huelga general: "Ganaremos esta lucha"

03/10/2026 Numerosas personas sostienen una pancarta con lema 'HAcia la huelga general' durante la manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda, a 3 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Sindicato de Inquilinas ha convocado la marcha para reclamar cambios en las políticas de vivienda y una mayor protección para las personas que viven de alquiler. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a dedicar las próximas horas a "analizar" lo sucedido ayer viernes en el Congreso tras la caída de los dos reales decretos de vivienda y estará pendiente de la reacción ciudadana en las calles para decidir si finalmente adelanta las elecciones generales. POLITICA Matias Chiofalo - Europa Press

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Miles de personas se han manifestado este sábado en Madrid para protestar por la situación de la vivienda en España y reclamar una huelga general un día después de que el Congreso tumbara los decretos de vivienda del Gobierno para intentar poner soluciones en la crisis.

Unas 70.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han participado en cuatro manifestaciones desde diferentes puntos de la capital que han confluido en Cibeles. El Sindicato de Inquilinas, que es quien ha organizado las protestas, ha elevado la cifra hasta los 500.000 manifestantes.

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Los participantes en las protestas se han organizado en cuatro columnas que han partido desde distintos puntos de Madrid hacia el centro de la capital. En concreto, con el lema 'Hacia la huelga general', la protesta se ha puesto en marcha en torno a las 12.00 con cuatro puntos de salida simultánea hacia Cibeles: el norte, ubicado en la Glorieta Emilio Castelar, cuyos integrantes han bajado por el Paseo de la Castellana; el sur, desde Atocha, que ha subido por el Paseo del Prado; el este, en el Hospital Princesa, ha recorrido Diego de León y el eje de Serrano/Alcalá; y el oeste, que ha partido de Plaza de España y ha ido por la Gran Vía y Alcalá hasta confluir con los demás alrededor de la fuente de Cibeles.

EL DESAHUCIO DE MARICARMEN, EL ORIGEN DE LAS PROTESTAS

El desahucio de Maricarmen, mujer de 87 años que fue desalojada de su casa en el madrileño barrio del Retiro, provocó una oleada de indignación por la vivienda que movió al Gobierno a aprobar dos decretos leyes en esta materia, uno más general con medidas como la prohibición de desahucios o bonificaciones fiscales a propietarios e inquilinos y otro para renovar de manera automática los contratos de alquiler.

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Sin embargo, el Congreso, con el voto negativo de PP, Vox y Junts, tumbó el decreto con medidas de vivienda. Además de estos tres partidos, el PNV y Coalición Canaria también votaron en contra del otro decreto con la renovación de los alquileres.

Tras esa derrota parlamentaria, varios miles de personas han salido a la capital para protestar y exigir soluciones a la crisis.

Entre el sonido de llaves agitándose se han escuchado diferentes cánticos y proclamas para denunciar la crisis de vivienda en el país como "fuera rentistas de nuestros barrios" o "de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha cueste lo que cueste".

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CÁNTICOS CONTRA AYUSO Y ALMEIDA

También ha habido cánticos clamando por una huelga de alquileres y general y contra algunos políticos. En concreto, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida: "Ayuso, Almeida, iros a la mierda". También se han visto carteles responsabilizando a PSOE y Sumar, miembros del Gobierno, de la situación de la vivienda.

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Los manifestantes han portado pancartas con diferentes mensajes para protestar por la situación que vive el país, como "ni una Maricarmen más", "casas para vivir", "nuestros barrios no se venden", "esto no es tetris, no cabemos cinco en treinta metros cuadrados", y otras con diferentes propuestas como bajar un 50% los precios de los alquileres, expropiar viviendas a fondos 'buitre' o ir hacia una huelga general.

SE INICIAN CONVERSACIONES PARA LA HUELGA GENERAL

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ha ofrecido declaraciones al inicio de las manifestaciones y ha apuntado que la huelga general por la vivienda será "pronto" y ha avisado que "gobierne quien gobierne" no van a tolerar otros cuatro años sin atajar el mayor problema del país porque "ahora sí empieza la legislatura de la vivienda".

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Sobre las posibles fechas, la portavoz ha dicho que aunque se empieza a construir "hoy mismo", todavía no hay ninguna concreta porque todavía se está llegando a un acuerdo con los sindicatos laborales mayoritarios para organizarla de tal manera que sea "histórica" y con una participación "como no se ha visto en años".

SUMAR Y PODEMOS CARGAN CONTRA PP, VOX Y JUNTS

También se han dejado ver en las manifestaciones diferentes representantes políticos y tanto la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, como el portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, han ofrecido declaraciones a los medios.

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Tanto Montero como Santiago han coincidido en reprochar a PP, Vox y Junts su voto en contra a los decretos de vivienda y también se han pronunciado sobre un posible adelanto electoral ante la caída de los decretos.

Así, mientras Montero ha dicho que antes de convocar elecciones prefiere aprobar por decreto la bajada de los precios de los alquileres y expropiar viviendas, Santiago se ha mostrado proclive a un adelanto electoral porque entiende que una legislatura en la que no se pueden aprobar medidas para la mayoría social "no merece la pena".

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MANIFESTACIONES EN OTRAS CIUDADES

La de Madrid es una de las manifestaciones convocadas en unas 50 localidades españolas por la crisis de la vivienda, que cuentan también con el apoyo de Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), quienes pidieron este viernes la participación de la ciudadanía en todas ellas.

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"La votación del Congreso instala al país en una situación de bloqueo político y alimenta una indignación social de enorme magnitud. Ante ello, la respuesta que procede es la movilización", sostienen los sindicatos a través de un comunicado conjunto.

Ambas organizaciones informaron de que reunirán a sus órganos de dirección para valorar la derivada política del 'no' de la Cámara Baja y decidir cómo configurar una "estrategia de unidad de acción sindical y de confluencia" con movimientos sociales, vecinales, de inquilinos y demás sindicatos.