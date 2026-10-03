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Medvedev supera a Struff y vuelve a cuartos en Pekín por cuarto año seguido

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Pekín, 3 oct (EFE).- El ruso Daniil Medvedev (n.6) derrotó este sábado al alemán Jan-Lennard Struff (n.59) por 6-4 y 6-3 y alcanzó por cuarto año consecutivo los cuartos de final del Abierto de China, después de salvar dos oportunidades de rotura cuando servía para cerrar la primera manga.

El encuentro duró una hora y 28 minutos sobre la pista dura de la Lotus de Pekín, en una noche nublada y con viento.

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Medvedev encontró resistencia desde el primer juego, un pulso de dieciséis puntos en el que necesitó cuatro oportunidades para quebrar el servicio del alemán. Consolidó la ventaja y amenazó con ampliarla, pero Struff anuló otra bola de rotura con 2-0 y mantuvo abierto el set.

El ruso defendió esa diferencia hasta que llegó el momento de cerrarla. Con 5-4 y 15-40, afrontó las dos únicas oportunidades de quiebre del alemán en todo el encuentro, pero levantó ambas y conservó el saque para llevarse un parcial en el que apenas ganó tres puntos más que su rival.

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La segunda manga comenzó con otra rotura de Medvedev, esta vez en su primera ocasión. El saque sostuvo el resto del trabajo. Ganó trece de los quince puntos disputados con el primer servicio y no concedió nuevas opciones de quiebre.

Struff prolongó la resistencia hasta el último juego, de doce puntos, en el que salvó dos bolas de partido y dispuso de una ventaja para conservar su servicio. El ruso aprovechó la tercera oportunidad para sentenciar al resto.

Medvedev terminó con diez 'aces', encadenó su sexta victoria desde el título de Hangzhou y se tomó la revancha de su derrota ante Struff en Wimbledon este año.

Finalista en Pekín en 2023, se medirá al ganador del duelo entre el argentino Francisco Cerúndolo (n.22) y el checo Jakub Mensik (n.14). EFE

(foto)

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