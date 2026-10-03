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Más de 2.000 personas marchan en Santander por la vivienda y llaman a la huelga general

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Santander, 3 oct (EFE).- Más de 2.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han salido a la calle este sábado en Santander para reclamar que la vivienda deje de ser un negocio y la convocatoria de una huelga general.

Santander se ha unido a las protestas convocadas en 50 cincuenta ciudades de España por el Sindicato de Inquilinas, tras la caída este viernes en el Congreso de los decretos del Gobierno y cuando se cumplen seis días de la acampada por el derecho a la vivienda en la Plaza Porticada.

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En Santander estaba convocada una concentración ante la Delegación del Gobierno a las 12:00 horas, que ha acabado en una gran marcha que ha recorrido el centro de la ciudad pasando por la calle Alta, donde tiene su sede la Consejería de Vivienda y donde los manifestantes se han detenido para reclamar la dimisión de su titular, Roberto Media (PP).

Desde allí, la marcha ha continuado de vuelta hasta la acampada de la Plaza Porticada, donde ha finalizado alrededor de las 14:00 horas con la lectura del manifiesto.

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Durante la marcha, encabezada por una pancarta con el lema "Acabemos con el negocio de la vivienda. Hacia la huelga general", los manifestantes han coreado consignas como "el rentismo no es un trabajo", "los inversores son los invasores" o "Gobierno progresista cómplice rentistas", y por una huelga general y de inquilinos.

Andrea Liba, del Sindicato de Vivienda de Cantabria, ha dicho, en declaraciones a los medios, que la convocatoria de una huelga general "es un clamor" y aunque ha defendido que es "una herramienta superpotente", ha señalado que es necesario "una organización muy profunda" para esa movilización.

Para Liba, también los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos "tienen muchas competencias y tienen que hacer uso de ellas, independientemente de lo que pasa en Madrid".

El Sindicato de Vivienda de Cantabria, que empezó a trabajar en enero en la comunidad, se unido a la acampada que comenzó en la Plaza Porticada el lunes, convocada por el Sindicato de Estudiantes y que ha ido creciendo desde entonces.

Según ha señalado el representantes de los acampados, Hugo Cicero, de las tres tiendas que había el lunes se ha pasado a casi 40 y están dispuestos a seguir en la plaza hasta que "consigan algo por lo que merezca la pena estar allí".

Cicero, que ha considerado "un éxito" la movilización de este sábado en Santander, ha dicho que la única esperanza que tenían eran los decretos que se votaron ayer, aunque, a su juicio, las medidas que contenían eran insuficientes.

En la manifestación ha participado el secretario general del PSOE y delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que ha afirmado que lo importante de este día es que "la gente sepa que si mañana hay un desahucio, te suben el alquiler, un fondo buitre compra tu vivienda o no puedes pagar una hipoteca, la responsabilidad es del PP, que ha tumbado esas medidas que el Gobierno de España quería secar adelante".

También se ha sumado IU Podemos y el sindicato UGT, cuyos dirigentes en Cantabria han participado en la marcha. EFE

(foto) (vídeo)

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