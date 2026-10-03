Espana agencias

María Neira, candidata a la OMS: Hay que recuperar a EE.UU. para que vuelva a ser Mundial

Guardar

Adaya González

Oviedo, 3 oct (EFE).- La doctora María Neira, la primera española candidata a dirigir la OMS, está convencida de que, para que vuelva a ser Mundial, la Organización debe recuperar a Estados Unidos, y ella va a esforzarse para que así sea, tratando de convencer al país: "Lo que nos une, que es la salud, es más fuerte que lo que nos separa", argumenta.

PUBLICIDAD

La epidemióloga ha recibido la propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores "muy agradecida" por el "reto importantísimo" que se le ha encomendado, y también "privilegiada" de ser uno de los cinco nombres a suceder a Tedros Adhanom en mayo de 2027, comenta en una entrevista con EFE tras participar en el 24 Congreso Nacional Farmacéutico.

A diferencia de los otros cuatro -Hans Kluge, propuesto por Bélgica y actual director regional de la OMS para Europa; Hanan Balkhy, de Arabia Saudí, directora de la oficina de la OMS para el Mediterráneo Oriental; Hanan Mohammed Al-Kuwari, exministra de Salud de Qatar, y Budi Gunadi Sadikin, ministro de Salud de Indonesia-, ella cree que aporta una visión "muy global".

PUBLICIDAD

La exdirectora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS ha hecho "clínica en un hospital sofisticado", pero también ha trabajado en un campo de refugiados, en situaciones de guerra y en "muchísimas misiones humanitarias".

En España puso en marcha la Agencia de Seguridad Alimentaria, y en la OMS, donde ingresó a principios de los 90, se ha acostumbrado a "pelear en el sentido amable de la palabra" por sacar resoluciones que "cuesta mucho, mucho esfuerzo" sacar.

Pero además es que está "genuinamente convencida de lo que la OMS puede hacer". "A mí me mueve la pasión, el convencimiento de que la salud global es la misión más bonita que podemos tener en el mundo", asegura.

De ser finalmente elegida, sería la novena persona que dirige la OMS, la tercera mujer; cree que la escasa presencia femenina en la cúspide "es un reflejo más" de los tiempos actuales y que "en cualquier otro organismo, seguramente es parecido, incluso peor", como Naciones Unidas, que siempre ha estado gobernada por hombres.

No obstante, piensa que las mujeres deben llegar a puestos de responsabilidad por sus "capacidades y cualidades y porque sea totalmente merecido", porque si no, luego van a ser juzgadas con mayor dureza.

"Mi filosofía de campaña es el principio de Arquímedes: dame un punto de apoyo y un palo y moveré el mundo. Si te lo crees y tienes con qué y si empujas, tienes oro en tus manos. Yo quiero invertir ese oro y que nos dé los mejores resultados para la salud de las personas", afirma.

Neira dirigiría la OMS en uno de los momentos más delicados para el organismo sin la presencia de Estados Unidos, que oficializó su salida en agosto.

"Es una ausencia que hay que volver a recuperar porque se llama Organización Mundial de la Salud y todos los países tienen que estar representados", subraya.

Y va a empeñarse para que la OMS "vuelva a ser mundial" tratando de convencer a EE.UU. de una idea: "Lo que nos une, que es la salud, puede ser mucho más fuerte que lo que nos separa".

Su salida coincide además con el auge de los mensajes anticientíficos de la ultraderecha, a los que Neira opina que hay que responder con "las agendas positivas", tratando de "traer de vuelta" a todos aquellos que "por razones ideológicas, partidistas, o simplemente por ignorancia, tengan informaciones inadecuadas".

"¿Cómo? Diciéndoles: 'tú no crees en la importancia de reducir la contaminación del aire, entonces convénceme tú a mí de que respirar aire contaminado es bueno".

Este tipo de mensajes también han puesto en la diana a la población migrante, como la que entró a Ceuta, a la que se les ha acusado de "traer enfermedades" y poner en peligro la salud de los españoles.

A lo que Neira rebate: "Esas personas migrantes hasta hace dos meses no lo eran. Sus condiciones de salud no tienen nada que ver con el estado legal", otra cosa es cuando se vive "en condiciones de higiene precarias o con un sistema de vacunación más pobre o malnutrición, pero eso no tiene que ver con la nacionalidad".

El cambio climático es, sin duda, una de las grandes amenazas para la salud global; en España, se manifiesta especialmente con el calor extremo, que cada año causa miles de muertes.

Sobre ello, Neira insiste en que hay que preparar las ciudades, que es donde se concentra el 70% de la población, con "más zonas verdes, con un cierto tipo de plantas y árboles, crear algún refugio climático y también hay que cambiar horarios laborales", los materiales empleados en la construcción o la reducción de vehículos privados.

"Lo que está claro es que tenemos que adaptarnos de todas las maneras al cambio climático, eso sí es irreversible, pero no lo es el que podemos trabajar en combatir sus causas con intervenciones que promueven la salud", concluye. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Embalses de agua se encuentran al 59,25 % de su capacidad este 3 de octubre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente informe sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Embalses de agua se encuentran al 59,25 % de su capacidad este 3 de octubre

Pedro Sánchez entra en un nuevo periodo de reflexión electoral mientras los manifestantes comienzan un fin de semana de movilizaciones: “Los únicos derechos los arrancaremos en la calle”

El rechazo en el Congreso a los decretos abre la puerta a un adelanto electoral, mientras los sindicatos se mantienen en la acampada de Sol y avanzan hacia una huelga general

Pedro Sánchez entra en un nuevo periodo de reflexión electoral mientras los manifestantes comienzan un fin de semana de movilizaciones: “Los únicos derechos los arrancaremos en la calle”

La falsa promesa de la “cura milagrosa” o por qué las pseudoterapias encuentran tierra fértil en el cáncer: “No se trata de una falta de inteligencia”

Varios expertos explican a ‘Infobae’ el ‘modus operandi’ de las pseudoterapias y cómo consiguen engañar a los pacientes

La falsa promesa de la “cura milagrosa” o por qué las pseudoterapias encuentran tierra fértil en el cáncer: “No se trata de una falta de inteligencia”

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los gastos en notaría, impuestos y litigios obligan a pedir préstamos o a tirar de ahorros mucho antes de recibir nada

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Almeida invertirá 114 millones en arreglar el pavimento viario y pagará otros 8,6 millones a una empresa para que le diga dónde están las grietas: hay 60.000 quejas al año

El Ayuntamiento de Madrid licita dos contratos para mantener los 59,4 millones de metros cuadrados de calzadas y aceras: uno para identificar incidencias y otro para arreglarlas

Almeida invertirá 114 millones en arreglar el pavimento viario y pagará otros 8,6 millones a una empresa para que le diga dónde están las grietas: hay 60.000 quejas al año
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez entra en un nuevo periodo de reflexión electoral mientras los manifestantes comienzan un fin de semana de movilizaciones: “Los únicos derechos los arrancaremos en la calle”

Pedro Sánchez entra en un nuevo periodo de reflexión electoral mientras los manifestantes comienzan un fin de semana de movilizaciones: “Los únicos derechos los arrancaremos en la calle”

Almeida invertirá 114 millones en arreglar el pavimento viario y pagará otros 8,6 millones a una empresa para que le diga dónde están las grietas: hay 60.000 quejas al año

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo | La acampada de Sol se extenderá a Callao si es necesario

Por qué tu coche puede gastar más combustible con llantas grandes y perder autonomía

Manifestación por la vivienda en Madrid este sábado 3 de octubre: horarios, recorridos y puntos de salida

ECONOMÍA

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

Los trabajadores de Colombia y Venezuela concentran la mitad de los más de 400.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social dados de alta en España

DEPORTES

La selección española busca 41 partidos sin perder y el pleno en la Nations League ante la República Checa de un viejo conocido

La selección española busca 41 partidos sin perder y el pleno en la Nations League ante la República Checa de un viejo conocido

La reflexión de un ex del Atlético de Madrid con Mikel Oyarzabal: “En el Real Madrid estaría destacando continuamente”

Ferran Torres, baja de última hora de la selección de Luis de la Fuente y le sustituye el delantero del Real Madrid Carlos Espí

El misterio del ‘dopaje por embarazo’: la mentira de la gimnasia rusa que engañó al mundo entero durante 30 años y que ha sido resuelta

La madre de Iker Casillas desvela cómo hacía para que el portero comiese de pequeño: “Aprovechaba entre gol y gol de futbolín”