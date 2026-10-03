Luis Casimiro: "Hay que poner en valor esta victoria"

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Manresa (Barcelona), 3 oct (EFE).- El entrenador del Río Breogán, Luis Casimiro, afirmó este sábado, ado, tras el triunfo de su equipo ante el Kids&Us Manresa (95-101), que se "debe poner en valor esta victoria", ya que "no es fácil ganar en la Liga Endesa fuera de casa".

El técnico castellanomanchego declaró que su equipo "empezó mal" y destacó el "nivel físico" del Manresa. Sin embargo, puso en valor que los jugadores lucenses lograron "volver al partido" en el primer cuarto, remontar en el segundo y situarse a veintidós puntos de diferencia en el tercer período. Por este motivo, manifestó que "la victoria final tiene más valor"

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En la recta final, el conjunto del Bages "apretó" e "hizo más duro" el ataque el Breogán. Sin embargo, a pesar de que los catalanes se acercaron a seis puntos, el cuadro celeste no sufrió en exceso y consiguió certificar su segunda victoria en la Liga Endesa esta temporada. Además, desde 2004, ningún equipo había anotado más de cien puntos en las dos primeras jornadas de la competición. EFE

pbl/sab