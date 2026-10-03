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Los participantes del Rafa Nadal Slam Academy rememoran anécdotas con Nadal

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Palma, 3 oct (EFE). - El Rafa Nadal Slam Academy acogerá esta tarde la exhibición del Team Nadal contra el Team Murray con leyendas del tenis mundial como protagonistas, que en una rueda de prensa han rememorado sus mejores anécotas con el extenista mallorquín Rafa Nadal.

El británico Andy Murray ha confesado que en uno de sus primeros encuentros, Nadal le dijo que "tras salir del colegio se iba a entrenar con Carlos Moyà", mientras que Murray entrenaba "una hora y tres días a la semana" con su madre, por lo que "algo había que cambiar".

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Otro de los momentos más divertidos entre los deportistas lo ha compartido Fabio Fognini. El italiano, que evadía hablar de sus enfrentamientos con el mallorquín, recordaba cuando "Nadal y Federer" intentaban entrenarle durante la Laver Cup de 2019.

También ha mencionado las disputas entre el italiano y el español en diferentes partidos que disputaron a lo largo de su carrera, en las cuales estaba involucrado su tío y entrenador, Toni Nadal.

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Por su parte, tanto Carlos Moyà como David Ferrer han bromeado sobre su verdadera rivalidad: las partidas que jugaban con videoconsolas, donde Rafa Nadal era "claramente peor que en la pista".

Además, el valenciano también se acordó de todas las eliminatorias que compartió con Nadal en la Copa Davis, donde actualmente es el capitán de la selección española y como jugadores ganaron tres ediciones juntos, las de 2008, 2009 y 2011.EFE

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(foto) (vídeo)

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