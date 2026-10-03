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Los ministros de Sumar se reúnen el domingo en un ambiente de posible adelanto electoral

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(Actualiza la NA6081 con información sobre dos reuniones, una el domingo y otra el lunes)

Madrid, 3 oct (EFE).- Los cinco ministros de Sumar y representantes de los partidos del espacio se reúnen este domingo para analizar la situación de la vivienda en un ambiente de posible adelanto electoral y con la incógnita de quién será su cabeza de lista, aunque algunos sectores plantean a la ministra Mónica García.

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El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, fue quien anunció la reunión de este domingo, que llega después de que el Congreso rechazara el viernes los dos reales decretos del Gobierno sobre vivienda y un día después de las manifestaciones convocadas este sábado para exigir soluciones.

La vivienda es el tema central de la reunión, que comenzará a partir de las 12.30 horas de forma telemática y en la que participarán los cinco ministros de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE: Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Mónica García, Sira Rego y el propio Pablo Bustinduy.

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Además, están convocados dos representantes de cada uno de los partidos involucrados en la refundación de Sumar: Movimiento Sumar, Más Madrid, IU y los comunes.

Sumar ha informado de que hay otra reunión prevista el lunes, a las 10.30 en Madrid, a la que están invitados todos los partidos que forman parte del grupo parlamentario junto con los ministros, por lo que acudirán también representantes de Compromís, la Chunta Aragonesista, Més y Partido Verde (Equo).

Fuentes del espacio señalan que serán unas reuniones de estrategia política en las que analizarán cómo actuar tras el rechazo de los decretos sobre vivienda y ante la posibilidad de que haya un adelanto de las elecciones generales, un escenario que está analizando este fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el único con potestad para tomar esta decisión.

El espacio Sumar, que baraja presentarse a los próximos comicios con el nombre de 'Frente Amplio' y abre la puerta a más partidos como Podemos, sigue sin cabeza de lista, pero fuentes de la coalición señalan a EFE que algunos sectores están reclamando la implicación de determinados ministros para acelerar esta decisión.

En concreto, estas mismas fuentes aseguran que lo que se está planteando es que la ministra de Sanidad, Mónica García, sea número uno por Madrid y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, número uno por Barcelona, aunque no hay nada confirmado por el momento.

La intención con este tipo de peticiones, subrayan estas fuentes, sería configurar una candidatura coral con distintos referentes en cada territorio.

La posibilidad de que Urtasun lidere la lista por Barcelona parece factible, pero el caso de García es más complejo, ya que hace meses fue elegida candidata de Más Madrid para tratar de arrebatar el poder a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en las elecciones autonómicas de mayo de 2027.

Por este motivo, fuentes próximas a la ministra evitan hablar de la posibilidad de que ella sea cabeza de cartel para las elecciones generales y afirman que ellos no han abierto esa puerta en ningún momento.

En las quinielas de posibles candidatos de Sumar siempre ha estado el nombre de Bustinduy, que estos días ha cobrado más protagonismo al ser quien ha liderado dentro del espacio la negociación de los reales decretos leyes de vivienda y quien defendió uno de ellos el pasado viernes en el pleno del Congreso.

Bustinduy es la figura que genera más consenso entre todos los partidos del espacio Sumar como hipotético cabeza de cartel tras la renuncia de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a repetir en las listas.

Pero el ministro ha descartado en reiteradas ocasiones esta posibilidad, aunque ha afirmado que colaborará de alguna u otra forma.

En los últimos días también ha sonado el las quinielas el nombre de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, al mostrarse dispuesta a volver a la política institucional. EFE

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