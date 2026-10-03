La protesta por la vivienda en Cádiz reúne a 10.000 personas y anuncia una huelga general

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Cádiz, 3 oct (EFE).- El Sindicato de Inquilinas de Cádiz ha anunciado este sábado que trabajará para impulsar una huelga general a nivel nacional tras la manifestación celebrada en la capital gaditana en defensa del derecho a la vivienda, que, según los organizadores, ha reunido a unas 10.000 personas.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Cádiz, María Peñalver, ha explicado a EFE durante la movilización, un día después de que el Congreso de los Diputados rechazara los decretos sobre vivienda aprobados por el Consejo de Ministros, que la acampada que durante algo más de una semana se ha mantenido en la plaza del Palillero va a ser levantada.

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Peñalver ha calificado la jornada de "absolutamente desbordada" y "entusiasmada", aunque ha reconocido una "sensación agridulce" ante la situación del acceso a la vivienda.

"Nos hemos concentrado 10.000 personas para luchar por la vivienda en Cádiz", ha señalado la portavoz, quien ha asegurado que la movilización ha servido para demostrar que van a "mandar al tajo el rentismo" y que "las casas van a volver a ser para vivir".

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La portavoz ha situado entre las principales reivindicaciones del movimiento la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda y ha avanzado que, tras la movilización de este sábado, las organizaciones dirigirán sus esfuerzos a conseguir una convocatoria de huelga general a nivel nacional.

"Nos vamos a la huelga general", ha afirmado Peñalver. La manifestación había sido convocada con independencia del resultado de la votación de los decretos de vivienda en el Congreso y ha contado con la participación de distintos colectivos sociales, sindicales y vecinales de la ciudad.

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Entre ellos se encontraban la Asociación Pro-Derechos Humanos, el Sindicato de Estudiantes, las Juventudes Comunistas, el comedor Amigas al Sur, concejales de Adelante Izquierda Gaditana, Comisiones Obreras y otros sindicatos, además de representantes de distintas asociaciones vecinales de Cádiz. EFE

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