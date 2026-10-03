Espana agencias

La protesta por la vivienda en Cádiz reúne a 10.000 personas y anuncia una huelga general

Guardar

Cádiz, 3 oct (EFE).- El Sindicato de Inquilinas de Cádiz ha anunciado este sábado que trabajará para impulsar una huelga general a nivel nacional tras la manifestación celebrada en la capital gaditana en defensa del derecho a la vivienda, que, según los organizadores, ha reunido a unas 10.000 personas.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Cádiz, María Peñalver, ha explicado a EFE durante la movilización, un día después de que el Congreso de los Diputados rechazara los decretos sobre vivienda aprobados por el Consejo de Ministros, que la acampada que durante algo más de una semana se ha mantenido en la plaza del Palillero va a ser levantada.

PUBLICIDAD

Peñalver ha calificado la jornada de "absolutamente desbordada" y "entusiasmada", aunque ha reconocido una "sensación agridulce" ante la situación del acceso a la vivienda.

"Nos hemos concentrado 10.000 personas para luchar por la vivienda en Cádiz", ha señalado la portavoz, quien ha asegurado que la movilización ha servido para demostrar que van a "mandar al tajo el rentismo" y que "las casas van a volver a ser para vivir".

PUBLICIDAD

La portavoz ha situado entre las principales reivindicaciones del movimiento la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda y ha avanzado que, tras la movilización de este sábado, las organizaciones dirigirán sus esfuerzos a conseguir una convocatoria de huelga general a nivel nacional.

"Nos vamos a la huelga general", ha afirmado Peñalver. La manifestación había sido convocada con independencia del resultado de la votación de los decretos de vivienda en el Congreso y ha contado con la participación de distintos colectivos sociales, sindicales y vecinales de la ciudad.

Entre ellos se encontraban la Asociación Pro-Derechos Humanos, el Sindicato de Estudiantes, las Juventudes Comunistas, el comedor Amigas al Sur, concejales de Adelante Izquierda Gaditana, Comisiones Obreras y otros sindicatos, además de representantes de distintas asociaciones vecinales de Cádiz. EFE

fjs/erv/oli

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de las manifestaciones en toda España por la crisis de la vivienda, en directo | Decenas de miles de personas piden “la huelga general” en varias ciudades

Más de 50 ciudades españolas acogen este sábado manifestaciones convocadas por el Sindicato de Inquilinas, un día después de que PP, Vox y Junts tumbaran los dos decretos de vivienda del Gobierno, que baraja un adelanto electoral mientras crece el reclamo de una huelga general

Última hora de las manifestaciones en toda España por la crisis de la vivienda, en directo | Decenas de miles de personas piden “la huelga general” en varias ciudades

Dos buques españoles se integran en la misión de la OTAN para disuadir amenazas y reforzar la vigilancia marítima en el Mediterráneo

La fragata Blas de Lezo y el buque de aprovisionamiento Patiño ya navegan en el mar Mediterráneo como parte de la Agrupación Naval Permanente de la OTAN

Dos buques españoles se integran en la misión de la OTAN para disuadir amenazas y reforzar la vigilancia marítima en el Mediterráneo

Resultados del Super Once del Sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Super Once del Sorteo 4

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 3 octubre

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 3 octubre

El problema de la vivienda inunda Madrid de llamamientos a la huelga general y proclamas contra los fondos buitre en una manifestación histórica: “Vamos a dar guerra hasta que nos escuchen”

Los cánticos contra la clase política y las protestas dirigidas a los fondos buitre han protagonizado una movilización que ha ocupado la Gran Vía y Cibeles durante el mediodía del sábado

El problema de la vivienda inunda Madrid de llamamientos a la huelga general y proclamas contra los fondos buitre en una manifestación histórica: “Vamos a dar guerra hasta que nos escuchen”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos buques españoles se integran en la misión de la OTAN para disuadir amenazas y reforzar la vigilancia marítima en el Mediterráneo

Dos buques españoles se integran en la misión de la OTAN para disuadir amenazas y reforzar la vigilancia marítima en el Mediterráneo

El problema de la vivienda inunda Madrid de llamamientos a la huelga general y proclamas contra los fondos buitre en una manifestación histórica: “Vamos a dar guerra hasta que nos escuchen”

Cómo deben colocarse los coches para dejar paso a una ambulancia en un atasco, según las nuevas normas de la DGT

Cinco detenidos y nueve agentes heridos tras las cargas policiales a manifestantes en las protestas de la vivienda en Valencia

Mariano Benítez de Lugo, abogado: “Los poderes públicos deben velar por la salud y la vivienda de la tercera edad”

ECONOMÍA

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

DEPORTES

España-República Checa, en directo: última hora de la tercera jornada de la selección española en la Nations League

España-República Checa, en directo: última hora de la tercera jornada de la selección española en la Nations League

Quién es Rosa Pereira, la mujer de Fabián Ruiz que va a tener su primer hijo y por lo que es baja contra la República Checa: discreta, psicóloga y sevillana

Fabián Ruiz, baja de última hora para el partido de la Nations League ante la República Checa: va a tener su primer hijo

Cuando marcar gol a los checos era ‘Misión Imposible’: 37 años de sequía hasta que llegaron los campeones del mundo

A qué hora y dónde ver el partido entre España y República Checa de la Nations League: La Roja quiere seguir su racha invicta