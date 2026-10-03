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La potranca española “Belisa Bay” alcanza los 220.000 euros en una subasta en París

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Madrid, 3 oct (EFE).- La potranca de dos años “Belisa Bay”, hasta ahora propiedad del madrileño Arturo San José y preparada por Álvaro Soro en el Hipódromo de La Zarzuela, alcanzó este sábado una puja máxima de 220.000 euros en la tradicional subasta de caballos en entrenamiento que se organiza en París en la víspera de la disputa de la carrera bandera de Francia, el Arco de Triunfo, aunque la oferta fue rechazada y de momento seguirá en manos españolas.

Hija de “Bayside Boy” y “Belisa de Vega”, la yegua ha enlazado en este 206 cuatro victorias consecutivas, la más reciente en el Critérium du Béquet, un Listed que se disputó en Mont de Marsan, localidad en el sudoeste galo. Tras este éxito ya se recibió alguna oferta muy similar en euros y tampoco fue aceptada.

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Hace pocas semanas, “Belisa Bay” logró la tercera plaza en una carrera de nivel superior (Grupo 3) en una línea recta disputada en el lujoso Hipódromo de Chantilly, al norte de la capital de Francia.

En total ha completado siete recorridos, nunca ha bajado del tercer puesto y ha sumado 82.360 euros en premios. Ha llegado a estar inscrita en todo un Grupo 1, el Marcel Boussac para las potrancas de dos años que se disputa también mañana en Longchamp, en París.

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La venta de “Belisa Bay” no se ha cerrado pero se está a la espera de que llegue alguna nueva oferta. La yegua de momento dormirá esta noche en París.

Sobre un total de 40 purasangres presentados en la venta de Chantilly, la española ocupó el puesto 22º en la relación de precios. La cantidad más elevada, 1,9 millones de euros, la mereció un tres años ya doble colocado de Grupo 1 en Alemania, en Berlín y Baden Baden. EFE

fg/sab

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