Espana agencias

La lucha por la vivienda abandona por unas horas Sol para inundar el centro de Madrid

Guardar

Madrid, 3 oct (EFE).- La manifestación por la vivienda ha vaciado la acampada de la Puerta del Sol durante la mañana de este sábado para concentrar toda la reivindicación en una marcha marcada por la exigencia de una huelga general, críticas al "rentismo" y a la clase política.

Un día después de que el Congreso de los Diputados tumbara los dos reales decretos presentados por el Gobierno para paliar la crisis de la vivienda, miles de manifestantes han marchado por el centro de Madrid agitando sus llaves y rechazando la presencia de fondos buitres en la ciudad, así como la especulación inmobiliaria.

PUBLICIDAD

"Rentistas culpables, Gobierno responsable", "Fuera fondos buitres de nuestros barrios", o "Hace falta ya una huelga de alquileres, hace falta ya una huelga general" han sido alguno de los cánticos más repetidos.

También han dominado la manifestación gritos llamando a la lucha de clases y arengando al levantamiento de la clase obrera.

"Son incapaces de dar una solución, se ríen en nuestra cara. ¡Vergüenza!", han aseverado un grupo de jóvenes en referencia a la falta de acuerdo entre partidos demostrada ayer.

PUBLICIDAD

El Gobierno central no se ha librado de las críticas, especialmente la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. "Ministra rentista estás en nuestra lista", han avisado.

Sin embargo, los gritos contra Junts, culpables, junto a PP y Vox, de que decayeran los reales decretos, han sido inexistentes, aunque los manifestantes sí les han dedicado algunos carteles.

La marcha se ha dividido en cuatro columnas que han convergido en Cibeles: una salida desde Plaza de España, otra desde Atocha, una tercera desde el Hospital de la Princesa y la última de glorieta de Emilio Castelar.

Según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, convocantes de la marcha, un total de 500.000 personas se han manifestado, cifra que la Delegación del Gobierno en Madrid ha disminuido hasta las 70.000

En la manifestación no han faltado tampoco las llaves agitadas en el aire o las críticas al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

El ático en Chamberí comprado por 6,3 millones por el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha estado presente asimismo en carteles y consignas que llamaban a su ocupación.

Aunque la presencia de jóvenes era significativa, la marcha ha sido intergeneracional y ha logrado congregar a personas de diferentes edades, desde padres que iban a apoyar a sus hijos hasta pensionistas emocionados por la lucha colectiva surgida en la última semana.

A los activistas por el derecho a la vivienda se han unido otros, como las educadoras infantiles o el sector sanitario.

Una vez en Cibeles, los convocantes han incitado a los presentes a continuar apoyando la acampada en la Puerta del Sol durante los próximos días, en los que, aseguran, la movilización se va a mantener.

Los presentes lo tienen claro: "De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste". EFE

(Foto)(Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía carga y gasea a manifestantes por la vivienda en Valencia tras romper el cordón policial que protegía un congreso de inversión inmobiliaria en el Palau de les Arts

Un grupo de asistentes a la marcha rompió el cordón policial que protegía el Palau de les Arts, sede del Real Estate Summit 2026, antes de que los agentes respondieran con pelotas de goma y botes de humo

La Policía carga y gasea a manifestantes por la vivienda en Valencia tras romper el cordón policial que protegía un congreso de inversión inmobiliaria en el Palau de les Arts

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Un libro de Meghan Markle dedicado a la princesa Eugenia sale a la venta en internet por 23.500 euros y se reabre el debate sobre su relación

La aparición de la obra abre una nueva polémica en el entorno de la Casa Real británica sobre si la princesa terminó tirando a la basura el detalle

Un libro de Meghan Markle dedicado a la princesa Eugenia sale a la venta en internet por 23.500 euros y se reabre el debate sobre su relación

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

La entidad ha anunciado que presentará una denuncia el lunes y aportará las imágenes de las cámaras de seguridad

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía carga y gasea a manifestantes por la vivienda en Valencia tras romper el cordón policial que protegía un congreso de inversión inmobiliaria en el Palau de les Arts

La Policía carga y gasea a manifestantes por la vivienda en Valencia tras romper el cordón policial que protegía un congreso de inversión inmobiliaria en el Palau de les Arts

Mariano Benítez de Lugo, abogado: “Los poderes públicos deben velar por la salud y la vivienda de la tercera edad”

Madrigueras, en Albacete, sufre su mayor riada en 50 años: Castilla-La Mancha solicitará la declaración de zona catastrófica

Las manifestaciones por la vivienda en toda España, en imágenes: decenas de miles de personas salen a la calle

Lituania cierra su espacio aéreo por la presencia de “aviones no tripulados” procedentes de Bielorrusia

ECONOMÍA

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

DEPORTES

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

De los “cinco puestos más arriba” de Sainz al “mejor fin de semana” de Alonso: así ha sido la clasificación de los españoles en el GP de Bahréin

Fran García, la sorpresa de Luis de la Fuente que rompe una ‘maldición’ geográfica en la Selección desde Iniesta

La selección española busca 41 partidos sin perder y el pleno en la Nations League ante la República Checa de un viejo conocido

La reflexión de un ex del Atlético de Madrid con Mikel Oyarzabal: “En el Real Madrid estaría destacando continuamente”