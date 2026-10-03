La lucha por la vivienda abandona por unas horas Sol para inundar el centro de Madrid

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Madrid, 3 oct (EFE).- La manifestación por la vivienda ha vaciado la acampada de la Puerta del Sol durante la mañana de este sábado para concentrar toda la reivindicación en una marcha marcada por la exigencia de una huelga general, críticas al "rentismo" y a la clase política.

Un día después de que el Congreso de los Diputados tumbara los dos reales decretos presentados por el Gobierno para paliar la crisis de la vivienda, miles de manifestantes han marchado por el centro de Madrid agitando sus llaves y rechazando la presencia de fondos buitres en la ciudad, así como la especulación inmobiliaria.

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"Rentistas culpables, Gobierno responsable", "Fuera fondos buitres de nuestros barrios", o "Hace falta ya una huelga de alquileres, hace falta ya una huelga general" han sido alguno de los cánticos más repetidos.

También han dominado la manifestación gritos llamando a la lucha de clases y arengando al levantamiento de la clase obrera.

"Son incapaces de dar una solución, se ríen en nuestra cara. ¡Vergüenza!", han aseverado un grupo de jóvenes en referencia a la falta de acuerdo entre partidos demostrada ayer.

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El Gobierno central no se ha librado de las críticas, especialmente la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. "Ministra rentista estás en nuestra lista", han avisado.

Sin embargo, los gritos contra Junts, culpables, junto a PP y Vox, de que decayeran los reales decretos, han sido inexistentes, aunque los manifestantes sí les han dedicado algunos carteles.

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La marcha se ha dividido en cuatro columnas que han convergido en Cibeles: una salida desde Plaza de España, otra desde Atocha, una tercera desde el Hospital de la Princesa y la última de glorieta de Emilio Castelar.

Según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, convocantes de la marcha, un total de 500.000 personas se han manifestado, cifra que la Delegación del Gobierno en Madrid ha disminuido hasta las 70.000

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En la manifestación no han faltado tampoco las llaves agitadas en el aire o las críticas al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

El ático en Chamberí comprado por 6,3 millones por el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha estado presente asimismo en carteles y consignas que llamaban a su ocupación.

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Aunque la presencia de jóvenes era significativa, la marcha ha sido intergeneracional y ha logrado congregar a personas de diferentes edades, desde padres que iban a apoyar a sus hijos hasta pensionistas emocionados por la lucha colectiva surgida en la última semana.

A los activistas por el derecho a la vivienda se han unido otros, como las educadoras infantiles o el sector sanitario.

Una vez en Cibeles, los convocantes han incitado a los presentes a continuar apoyando la acampada en la Puerta del Sol durante los próximos días, en los que, aseguran, la movilización se va a mantener.

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Los presentes lo tienen claro: "De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste". EFE

(Foto)(Vídeo)