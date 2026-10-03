Espana agencias

La escritora Anna Todd: "Las mujeres quieren leer sobre el amor de forma sana"

Guardar

Magaluf (Calvià), 3 oct (EFE).- La escritora estadounidense de novela romántica Anna Todd ha afirmado este sábado que las mujeres "quieren leer sobre cómo ser amadas y tratadas de forma sana", a partir de historias que rehuyan el ideal femenino de perfección, de persona que "no tiene ningún problema en su vida".

Lo ha expresado en una rueda de prensa en el Festival de Literatura Expandida Magaluf (FLEM), en Calvià (Mallorca), donde ha puesto en valor el cambio de mentalidad de las mujeres sobre las relaciones románticas, algo que considera que se refleja en las obras actuales.

PUBLICIDAD

Todd (Ohio, Estados Unidos, 1989) es una escritora superventas especializada en el género romántico surgida del mundo digital, con obras como 'After', que nació como 'fan fiction' inspirada en el grupo One Direction y, en particular, en Harry Styles.

La historia de su última novela 'Sunrise. El último amanecer', está localizada en Mallorca y ahora ha sido adaptada al formato cinematográfico por la plataforma Prime Vídeo.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, ha defendido que las lectoras de novela romántica, un género que sitúa como mayoritariamente femenino, ansían historias de amor "en las que la protagonista no solo se enamora, sino que también se descubre a si misma, vive su propio mundo, toma sus propias decisiones".

"Hace diez años no podía encontrar muchas historias románticas de ese tipo", ha indicado.

De hecho, ha relatado que, especialmente con las novelas editadas hasta 2014, época del "boom tóxico" de títulos como 'Cincuenta sombras de Grey', se queda en "shock" con las diferencias en las historias que encuentra respecto de las obras actuales.

"Los lectores de novela romántica en general son mucho más inteligentes de lo que el público suele pensar y se interesan profundamente por cuestiones como los derechos humanos o la política", ha reflexionado.

Si bien el feminismo o el movimiento 'me too' han tenido un papel en la evolución del género romántico en la literatura, Todd ha mostrado su preocupación por cómo en Estados Unidos el panorama político está haciendo que el trato hacia las mujeres retroceda.

Sobre su novela inspirada en Mallorca, ha explicado que descubrió la isla en el proceso para documentarse sobre los territorios insulares españoles, a través del que conoció los problemas que la afectan, como es el turismo masificado.

"En particular, quería tocar el tema porque es un problema que tiene dos caras: por un lado, el turismo da trabajo, pero por otro, también afecta a la vida de los locales" ha sentenciado.

Ha admitido que disfrutó mucho documentándose sobre Mallorca, si bien "no todo fue de color de rosa", aunque intentó "sentirse inmersa en la cultura" a través de varios grupos y con la ayuda con su editor español.

No quería parecer "una norteamericana ignorante que no valora la cultura que está investigando", ha puntualizado.

Sobre la adaptación cinematográfica, en la que ha intervenido como productora, ha manifestado que le gusta mucho, si bien existen diferencias entre el filme y el libro, ya que "por cuestiones de tiempo" tuvieron que acortarse algunas cosas. EFE

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Un libro de Meghan Markle dedicado a la princesa Eugenia sale a la venta en internet por 23.500 euros y se reabre el debate sobre su relación

La aparición de la obra abre una nueva polémica en el entorno de la Casa Real británica sobre si la princesa terminó tirando a la basura el detalle

Un libro de Meghan Markle dedicado a la princesa Eugenia sale a la venta en internet por 23.500 euros y se reabre el debate sobre su relación

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

La entidad ha anunciado que presentará una denuncia el lunes y aportará las imágenes de las cámaras de seguridad

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

Cataluña se prepara para afrontar “un minihuracán” en las próximas horas y pide restringir la movilidad

Se esperan fuertes vientos y una acumulación de más de doscientos litros por metro cuadrado en un día. La mayoría se concentrará en seis horas

Cataluña se prepara para afrontar “un minihuracán” en las próximas horas y pide restringir la movilidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mariano Benítez de Lugo, abogado: “Los poderes públicos deben velar por la salud y la vivienda de la tercera edad”

Mariano Benítez de Lugo, abogado: “Los poderes públicos deben velar por la salud y la vivienda de la tercera edad”

Madrigueras, en Albacete, sufre su mayor riada en 50 años: Castilla-La Mancha solicitará la declaración de zona catastrófica

Las manifestaciones por la vivienda en toda España, en imágenes: decenas de miles de personas salen a la calle

Lituania cierra su espacio aéreo por la presencia de “aviones no tripulados” procedentes de Bielorrusia

Un bar se derrumba en La Rioja: el colapso del suelo y de parte del techo provoca 11 heridos y obliga a rescatar a 30 personas atrapadas

ECONOMÍA

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

DEPORTES

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

De los “cinco puestos más arriba” de Sainz al “mejor fin de semana” de Alonso: así ha sido la clasificación de los españoles en el GP de Bahréin

Fran García, la sorpresa de Luis de la Fuente que rompe una ‘maldición’ geográfica en la Selección desde Iniesta

La selección española busca 41 partidos sin perder y el pleno en la Nations League ante la República Checa de un viejo conocido

La reflexión de un ex del Atlético de Madrid con Mikel Oyarzabal: “En el Real Madrid estaría destacando continuamente”