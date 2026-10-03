La escritora Anna Todd: "Las mujeres quieren leer sobre el amor de forma sana"

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Magaluf (Calvià), 3 oct (EFE).- La escritora estadounidense de novela romántica Anna Todd ha afirmado este sábado que las mujeres "quieren leer sobre cómo ser amadas y tratadas de forma sana", a partir de historias que rehuyan el ideal femenino de perfección, de persona que "no tiene ningún problema en su vida".

Lo ha expresado en una rueda de prensa en el Festival de Literatura Expandida Magaluf (FLEM), en Calvià (Mallorca), donde ha puesto en valor el cambio de mentalidad de las mujeres sobre las relaciones románticas, algo que considera que se refleja en las obras actuales.

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Todd (Ohio, Estados Unidos, 1989) es una escritora superventas especializada en el género romántico surgida del mundo digital, con obras como 'After', que nació como 'fan fiction' inspirada en el grupo One Direction y, en particular, en Harry Styles.

La historia de su última novela 'Sunrise. El último amanecer', está localizada en Mallorca y ahora ha sido adaptada al formato cinematográfico por la plataforma Prime Vídeo.

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Durante su intervención, ha defendido que las lectoras de novela romántica, un género que sitúa como mayoritariamente femenino, ansían historias de amor "en las que la protagonista no solo se enamora, sino que también se descubre a si misma, vive su propio mundo, toma sus propias decisiones".

"Hace diez años no podía encontrar muchas historias románticas de ese tipo", ha indicado.

De hecho, ha relatado que, especialmente con las novelas editadas hasta 2014, época del "boom tóxico" de títulos como 'Cincuenta sombras de Grey', se queda en "shock" con las diferencias en las historias que encuentra respecto de las obras actuales.

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"Los lectores de novela romántica en general son mucho más inteligentes de lo que el público suele pensar y se interesan profundamente por cuestiones como los derechos humanos o la política", ha reflexionado.

Si bien el feminismo o el movimiento 'me too' han tenido un papel en la evolución del género romántico en la literatura, Todd ha mostrado su preocupación por cómo en Estados Unidos el panorama político está haciendo que el trato hacia las mujeres retroceda.

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Sobre su novela inspirada en Mallorca, ha explicado que descubrió la isla en el proceso para documentarse sobre los territorios insulares españoles, a través del que conoció los problemas que la afectan, como es el turismo masificado.

"En particular, quería tocar el tema porque es un problema que tiene dos caras: por un lado, el turismo da trabajo, pero por otro, también afecta a la vida de los locales" ha sentenciado.

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Ha admitido que disfrutó mucho documentándose sobre Mallorca, si bien "no todo fue de color de rosa", aunque intentó "sentirse inmersa en la cultura" a través de varios grupos y con la ayuda con su editor español.

No quería parecer "una norteamericana ignorante que no valora la cultura que está investigando", ha puntualizado.

Sobre la adaptación cinematográfica, en la que ha intervenido como productora, ha manifestado que le gusta mucho, si bien existen diferencias entre el filme y el libro, ya que "por cuestiones de tiempo" tuvieron que acortarse algunas cosas. EFE

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