‘La cantera’, una obra para desdramatizar sobre el reparto de las herencias

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Paqui Sánchez

Melilla, 3 oct (EFE).- El reparto de una herencia familiar que “explota por los aires” es la trama de ‘La cantera’, la última obra del actor y director Ángel Caballero (Málaga, 1986) que se acaba de estrenar a nivel nacional y que busca no solo “desdramatizar” sobre una situación “bastante común”, sino también que el público haga autocrítica.

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“‘La cantera’ da pie a desdramatizar muchas situaciones familiares duras que a lo mejor todos tenemos en nuestro día a día. Podemos reírnos un poco de nosotros mismos, que es un deporte muy sano. El teatro también a veces es necesario para ponernos un espejo delante”, defiende Caballero en una entrevista con EFE durante el último ensayo antes del estreno.

El Teatro Kursaal-Fernando Arrabal de Melilla acogió anoche la primera de las funciones con las que esta “comedia con tintes dramáticos” inicia una gira de un año que llevará la historia de esta “familia bastante especial” a las tablas de diferentes puntos del país.

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Guadalajara, Cádiz y el Teatro Cervantes de Málaga, además de Alcalá de Henares y los municipios granadinos de Orce y Motril, son algunos de los lugares que ya tiene confirmados en su gira ‘La cantera’, que también hará temporada en Madrid durante dos meses en 2027, entre otras paradas por el mapa español.

La ciudad autónoma ha asumido en ‘La cantera’ el punto de partida, un papel que no suele desempeñar y que se debe, según Caballero, al cariño con el que el público melillense ha acogido sus obras anteriores, a menudo con lleno, y siempre “agradecido, exigente y crítico”, además de multicultural y con un amplio abanico de edades en el patio de butacas.

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“Para un autor, un productor o un director, tener ese ‘feedback’ es muy interesante porque te permite ver lo que más o menos vas a poder ver luego en la gira, si va a funcionar o no… es un poco la función de prueba”, explica.

Por eso, aunque lo habitual para Melilla es ser un lugar de paso y no de estreno en los espectáculos nacionales, en el caso de ‘La cantera’ tuvieron claro que podría ser un buen arranque tras más de un año de trabajo en el que Ángel Caballero se ha volcado en todas sus facetas, desde la interpretación a la dirección pasando por la creación del guion.

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“Menos pintar las paredes del teatro, he hecho de todo”, bromea Caballero, que comparte elenco con Sandra Marchena, Tusti de las Heras y Nacho Olaizola, los tres hermanos que deben repartirse la herencia del padre fallecido en su reencuentro después de muchos años en una historia “para echarse unas risas o unas lágrimas, según se mire”.

Aunque Ángel Caballero tiene a sus espaldas una trayectoria de más de dos décadas en las que acumula muchos papeles en teatro, cine y televisión, esta es la primera vez que comparte la elaboración del guion. Le acompaña en esta tarea Jaime Palacios, guionista de series como ‘Al salir de clase’, ‘Estoy vivo’ o ‘Desaparecidos’, aunque no era algo que pretendieran en un principio.

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“No pensábamos coescribir ‘La cantera’, pero a Jaime le paso todos mis textos para que me dé su primera impresión y en este caso empezó a enviarme notas, diálogos, situaciones que mejoraban muchísimo la obra. Creo que hay que tener la humildad de proponer trabajar juntos cuando tienes a alguien con esa carrera audiovisual tan maravillosa”, explica Caballero.

“Yo creo que nos ha salido un niño bastante guapo. A ver qué tal crece”, agrega para reconocer que, aunque las previsiones son muy buenas, los nervios, la emoción y la ilusión del estreno siguen patentes incluso poco después de que ‘La cantera’ haya subido el telón. EFE

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