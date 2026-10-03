La acampada de la Puerta de Sol de Madrid cumple siete días sin visos de finalización

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Ximena Hessling

Madrid, 3 oct (EFE).- La acampada por el derecho a la vivienda cumple este sábado siete días en la madrileña Puerta del Sol sin fecha de finalización, en una jornada en la que ha tenido lugar una masiva manifestación en la plaza de Cibeles convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid llamando a una huelga general.

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Esta marcha multitudinaria se ha producido tras rechazar el Congreso, con los votos en contra del PP, Vox, UPN y Junts, los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno, lo que ha llevado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a abrir un periodo de reflexión para decidir si adelanta las elecciones generales.

El gran campamento urbano en la plaza del kilómetro cero de la península supera ya las 2.000 tiendas de campaña, según las estimaciones de la organización, y se expande por la calle del Arenal.

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Las lonas de plástico y los carteles de protesta cubren el espacio público, sirviendo de refugio provisional a los activistas que plantan cara a la lluvia.

Lucía Álvarez, actriz de 41 años y participante activa en la acampada, ha reconocido que "esperaba que los decretos no se aprobaran en el Congreso porque desde el momento en que Pedro Sánchez pactó con Junts lo convirtió en su llave para el Gobierno y a la vez en su condena".

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En este escenario, Álvarez ha indicado que la acampada no tiene fecha de finalización. "Vamos viendo día a día. De momento, creemos que hay que presionar y que no se puede perder lo que hemos conseguido hasta ahora de forma pacífica", ha afirmado.

Lubna, investigadora en Neurociencia de origen canario, que pernocta en la plaza y colabora en la acampada, ha reconocido que sintió "desilusión" tras conocer el resultado de la votación del pleno del Congreso.

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La científica, de 36 años, ha admitido la dificultad de conciliar el activismo y las exigencias profesionales. "Ahora aguantamos dormir aquí para después ir a trabajar. Es duro. Somos un montón de gente. Hay grupos que están de fiesta. Y las campanadas del reloj de Sol suenan más de la cuenta", ha explicado.

Sobre el fin de la acampada, ha asegurado: "Vamos día a día. Ahora el objetivo es una huelga general".

En la céntrica plaza madrileña se han desplegado pancartas con lemas como "Decreto Maricarmen ya", "La juventud trabajadora contra el negocio de la vivienda", de la Coordinadora Juvenil Socialista o "Contra el rentismo y sus gobiernos, organización de clase", del Sindicato de Vivienda de Carabanchel.

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Hay carteles en los que se puede leer "Rentistas se os va a acabar el chollo", "Solamente quiero una casa para vivir", "Se vende nuestro futuro y derechos", "No hay tanto humus para tanto cuchillo", "¡Por un mañana con más derechos que el día de hoy! Si luchas puedes perder, si no luchas estás perdiendo".

El vallado instalado en torno a la estatua del oso y el madroño también se ha llenado de mensajes: "Ni casa sin gente ni gente sin casa", "Mi piso más asequible está en Sol", "La vivienda no es un lujo, es un derecho" y "Artículo 47 de la Constitución Española. Se vende. PP, Vox y Junts. La historia os juzgará". EFE

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(foto)