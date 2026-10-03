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Jaén y Palma marcan el ritmo del Torneo Apertura y ElPozo gana el clásico al Inter

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Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El Jaén Paraíso Interior mantiene el pulso con el Illes Balears Palma Futsal, igualados a 12 puntos tras haber ganado ambos los cuatro partidos disputados en el Torneo Apertura de la Liga Prime.

El conjunto jiennense logró este sábado su cuarta victoria consecutiva al imponerse por 2-3 al Córdoba Patrimonio de la Humanidad en el Pabellón de Vista Alegre, en un encuentro que llegó a dominar por 0-3. Nando y João Salla, autor de un doblete, encarrilaron el partido, aunque Ivi y un gol en propia puerta de Power permitieron al conjunto cordobés acercarse en el marcador.

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El Jaén resistió en el tramo final y tuvo al meta Carlos Espíndola a uno de sus principales protagonistas.

El Palma Futsal también mantuvo su pleno de triunfos al superar por 4-3 al Servigroup Peñíscola, por lo que ambos equipos comparten el liderato con 12 puntos después de cuatro jornadas.

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Por detrás se sitúa el ElPozo Murcia Costa Cálida, que sumó su tercera victoria consecutiva al derrotar por 0-3 en el clásico del fútbol sala español al Inter JP Financial en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz. Bebe, Dener y Drahovsky marcaron los goles de un equipo murciano que dejó su portería a cero y alcanza los diez puntos.

El Quesos El Hidalgo Manzanares FS protagonizó la goleada de la jornada al imponerse por 8-1 al Jimbee Cartagena, bicampeón de la Liga española, en su primer triunfo ante el conjunto cartagenero.

Daniel Gabriel, por partida doble, Khalid Bouzid, Javi Alonso, también con dos tantos, Leandrinho, autor de un doblete, y Pablo completaron la goleada, mientras que Dani Ruano marcó el único tanto visitante. El conjunto manchego salió con intensidad desde el inicio y se marchó al descanso con 3-1, antes de ampliar su ventaja en una segunda parte en la que pasó por encima del rival.

La jornada se cerró con el empate sin goles entre O Parrulo Ferrol y el Viña Albali Valdepeñas, en un encuentro sin tantos que dejó un punto para cada equipo. EFE

jmd/apa

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