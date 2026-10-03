Jaén y Palma marcan el ritmo del Torneo Apertura y ElPozo gana el clásico al Inter

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Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El Jaén Paraíso Interior mantiene el pulso con el Illes Balears Palma Futsal, igualados a 12 puntos tras haber ganado ambos los cuatro partidos disputados en el Torneo Apertura de la Liga Prime.

El conjunto jiennense logró este sábado su cuarta victoria consecutiva al imponerse por 2-3 al Córdoba Patrimonio de la Humanidad en el Pabellón de Vista Alegre, en un encuentro que llegó a dominar por 0-3. Nando y João Salla, autor de un doblete, encarrilaron el partido, aunque Ivi y un gol en propia puerta de Power permitieron al conjunto cordobés acercarse en el marcador.

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El Jaén resistió en el tramo final y tuvo al meta Carlos Espíndola a uno de sus principales protagonistas.

El Palma Futsal también mantuvo su pleno de triunfos al superar por 4-3 al Servigroup Peñíscola, por lo que ambos equipos comparten el liderato con 12 puntos después de cuatro jornadas.

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Por detrás se sitúa el ElPozo Murcia Costa Cálida, que sumó su tercera victoria consecutiva al derrotar por 0-3 en el clásico del fútbol sala español al Inter JP Financial en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz. Bebe, Dener y Drahovsky marcaron los goles de un equipo murciano que dejó su portería a cero y alcanza los diez puntos.

El Quesos El Hidalgo Manzanares FS protagonizó la goleada de la jornada al imponerse por 8-1 al Jimbee Cartagena, bicampeón de la Liga española, en su primer triunfo ante el conjunto cartagenero.

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Daniel Gabriel, por partida doble, Khalid Bouzid, Javi Alonso, también con dos tantos, Leandrinho, autor de un doblete, y Pablo completaron la goleada, mientras que Dani Ruano marcó el único tanto visitante. El conjunto manchego salió con intensidad desde el inicio y se marchó al descanso con 3-1, antes de ampliar su ventaja en una segunda parte en la que pasó por encima del rival.

La jornada se cerró con el empate sin goles entre O Parrulo Ferrol y el Viña Albali Valdepeñas, en un encuentro sin tantos que dejó un punto para cada equipo. EFE

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jmd/apa