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Izan Guevara refrenda su dominio con la 'pole' y el récord

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El español Izan Guevara (Boscoscuro) saldrá desde la 'pole positon' del Gran Premio de Japón de Moto2, además de establecer un nuevo récord absoluto en el 'Mobility Resort Motegi'.

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Guevara rodó en 1:46.851, con el que batió el registro que había establecido por la mañana al rodar en 1:46.950 para conseguir su cuarta 'pole position' de la temporada, después de las de Francia, Hungría y Gran Bretaña.

El neerlandés Zonta Van der Goorbergh (Kalex) fue la referencia válida en la primera clasificación, en su cuarta vuelta, con 147.770, perseguido a escasamente 50 milésimas de segundo por el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) y ya a más de dos décimas de segundo por el japonés Taiyo Furusato (Kalex), el español Arón Canet (Boscoscuro) y el italiano Luca Lunetta (Boscoscuro).

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Pero en el segundo 'time attack' el español Alex Escrig (Forward) saltó hasta la primera plaza, por delante de Unai Orradre (Kalex), que rodaba por primera vez en el trazado japonés en sustitución del lesionado Ángel Piqueras y que una vuelta más tarde volvió a mejorar para ser segundo, sólo superado por el italiano Celestino Vietti.

Al final, ya con el tiempo cumplido en meta, consiguieron el pase a la segunda clasificación Celestino Vietti, Zonta Van der Goorbergh, Unai Orradre y Alex Escrig.

El checo Filip Salac fue la primera víctima propiciatoria de la segunda clasificación, al irse por los suelos a las primeras de cambio en la curva uno, mientras David Alonso (Kalex) marcaba el mejor tiempo con 1:47.167, todavía más lento que el registro que por la mañana estableció 1:46.950 Izan Guevara.

Como Salac, también se fue por los suelos, pero en la curva de entrada a la recta de meta, el español Daniel Muñoz (Kalex).

Tras David Alonso quien intentó mejorar la 'pole' fue el más rápido de la mañana, Izan Guevara (Boscoscuro), que se puso segundo a 64 milésimas de segundo de su oponente, cuando era el líder del campeonato, Manuel González quien lo intentaba.

González ascendió hasta la segunda posición, a 25 milésimas de segundo de Alonso y con 39 milésimas sobre Guevara, que no estaba nada contento con el rendimiento de su moto.

Instantes más tarde el hispano colombiano Alonso, campeón del mundo de Moto3 en 2024, volvió a rebajar su mejor marca personal al rodar en 1:47.103, cuando la mayoría de los pilotos rápidos marcaban parciales de vuelta rápida.

Pero fue el italiano Tony Arbolino el primero en batir a David Alonso con 1:47.044, que luego rebajó Izan Guevara al rodar en 1:46.851 -que era nuevo récord-, con Daniel Holgado en la segunda posición, con 1:46.967, que rebajó por 6 milésimas de segundo González (1:46.961).

Salvo a Izan Guevara, el checo Filip Salac se 'coló' en la segunda posición, por delante de Manuel González, que completó la primera línea de salida, con Daniel Holgado, Tony Arbolino y David Alonso en la segunda.

La tercera línea estará formada por Iván Ortolá, Adrián Huertas y Celestino Vietti, que se cayó en el tramo final, en la curva diez; la cuarta línea de salida será para Senna Agius, Deniz Öncü y Zonta Van der Goorbergh. EFE

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