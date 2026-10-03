Incidentes en Valencia entre la Policía y manifestantes por la vivienda

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València, 3 oct (EFE).- La manifestación en València por la vivienda ha vivido momentos de tensión este sábado al final del recorrido, con enfrentamientos con la policía que custodiaba el Palau de Les Arts, en cuyo interior se celebra un congreso de inversión inmobiliaria.

La marcha, convocada por cuatro colectivos, ha partido a las 11 de la mañana de la Porta de la Mar hasta llegar al Palau de les Arts, en cuyo interior se celebra el encuentro 'Valencia Real Estate Summit 2026', con profesionales del sector inmobiliario, la inversión, el emprendimiento y el liderazgo.

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Un cordón policial custodiaba el recinto operístico para intentar impedir el acceso, pero algunos manifestantes han conseguido romperlo y han entrado al edificio, mientras que la Policía ha lanzado pelotas de goma y botes de humo. EFE

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