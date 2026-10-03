Illa pide seguir las recomendaciones ante una situación "muy compleja" por las lluvias

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido a la ciudadanía que respete las medidas de prevención decretadas por Protecció Civil a partir de este sábado por la tarde ante el episodio de lluvias en Cataluña con una "situación meteorológica muy compleja".
Así lo ha dicho en su intervención en la clausura de la Escola Feminista Dolors Renau del PSC este sábado, donde ha alertado que se trata de un "mini huracán" que afectará a todo el litoral y prelitoral.
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"No es una broma", ha remarcado Illa, que ha insistido en tomarse con seriedad las medidas que se decreten.
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