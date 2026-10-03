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Illa, a los catalanes de las comarcas afectadas por las lluvias: "Quedaos en casa"

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Barcelona, 3 oct (EFE).- "Quedaos en casa". Este es el mensaje que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dirigido a los catalanes de la veintena de comarcas afectadas por el temporal de lluvia y viento que azota este fin de semana a Cataluña.

Cataluña afronta entre la tarde de este sábado y el mediodía del domingo un posible huracán mediterráneo, con acumulación de lluvia de más de doscientos litros por metro cuadrado y fuertes vientos, con tornados y mangas marinas, han informado en rueda de prensa Protección Civil y el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat).

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Desde su cuenta en la red social X, Illa ha advertido de que la situación meteorológica de este fin de semana en Cataluña "es excepcional y requiere la máxima prudencia y responsabilidad por parte de todos y todas".

Tras presidir una reunión de seguimiento del Plan Inuncat, en la sede del Departamento de Interior, para supervisar la evolución de las lluvias, Illa ha explicado que está en contacto permanente con los delegados de su gobierno para conocer la situación en los diversos territorios.

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"No se puede menospreciar la situación. Pido a toda la ciudadanía de las comarcas afectadas que siga todas las indicaciones de Protección Civil y cumpla con las restricciones que se han anunciado", ha recalcado. EFE

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