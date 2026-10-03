Gauff supera la resistencia de la colombiana Osorio y avanza a tercera ronda en Pekín

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Pekín, 3 oct (EFE).- La estadounidense Coco Gauff (n.4), tercera cabeza de serie, derrotó este sábado a la colombiana Camila Osorio (n.66) por 7-6(4), 4-6 y 6-2 y avanzó a la tercera ronda del Abierto de China tras superar la resistencia de una rival que necesitó atención médica durante el encuentro.

El partido duró dos horas y 19 minutos sobre la pista dura de la Lotus, en Pekín, en una jornada mayormente nublada y de temperaturas suaves.

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Osorio encontró mejores respuestas desde el fondo que en sus primeras incursiones a la red, donde Gauff consiguió desbordarla con un globo.

La colombiana sostuvo el pulso con derechas ajustadas a las líneas, mientras la estadounidense recurrió al saque para salir de apuros y abrió una brecha con una rotura en el sexto juego, que confirmó para el 5-2.

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La ventaja no le bastó para cerrar la manga. Osorio recuperó el servicio perdido y llevó el set al desempate, donde Gauff se impuso por 7-4 después de una hora de juego, pese a haber sumado cuatro puntos menos que su rival.

La colombiana respondió en el segundo parcial. Tras intercambiar roturas en dos juegos iniciales de doce y diez puntos, ambas conservaron sus servicios hasta el desenlace.

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Osorio recibió atención médica antes del octavo juego y volvió a ser tratada en la zona lumbar y un costado después de ponerse 5-4 con un turno de saque en blanco, cerrado con una derecha paralela.

Ni esas molestias le impidieron igualar el partido. Al resto, dejó escapar una primera bola de set, pero aprovechó la segunda con una subida agresiva y un remate.

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Gauff consiguió finalmente distanciarse en la manga decisiva. Rompió en el tercer juego después de que Osorio salvara una de las oportunidades con una combinación de dejada y globo, y amplió la ventaja a 4-1 con un cruzado corto desde la red.

La colombiana, que volvió a recibir atención médica, recuperó una rotura, pero la estadounidense respondió inmediatamente con otro quiebre y cerró con su saque en la tercera bola de partido.

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Gauff se enfrentará en tercera ronda a la vencedora del encuentro entre la española Cristina Bucsa (n.35), vigésima séptima cabeza de serie, y la china Sun Xinran (n.582), invitada por la organización. EFE

(foto)