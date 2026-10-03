Fresneda y Roberto Fernández suben hasta 39 los debutantes de la era De la Fuente

Guardar

Oviedo, 3 oct (EFE).- El lateral Iván Fresneda, de 22 años, y el delantero Roberto Fernández, de 24, se sumaron este sábado a la lista de debutantes con la selección española absoluta de la era Luis de la Fuente, ya por los 39 jugadores, tras el estreno de ambos en el partido de la tercera jornada de la Liga de Naciones ante la República Checa en Oviedo.

El primero fue Joselu Mato, el 25 de marzo de 2023, en un España 3 - Noruega 0 en el estadio de La Rosaleda de Málaga.

PUBLICIDAD

Con Luis de la Fuente también han debutado David García, Lamine Yamal, Robin Le Normand, Álex Baena, Fran García, Bryan Zaragoza, Oihan Sancet, Alfonso Pedraza, Álex Grimaldo, Rodrigo Riquelme, Aleix García, Dani Vivian, Álex Remiro, Pau Cubarsí, Ayoze Pérez, Fermín López, Sergio Gómez, Marc Casadó, Aitor Paredes, Samu Aghehowa, Pablo Barrios, Dean Huijsen, Jesús Rodríguez, Jorge de Frutos, Víctor Muñoz, Cristhian Mosquera, Joan García, Ander Barrenetxea, Leo Román, Jon Martín, Marc Pubill, Javi Rodríguez, Marc Bernal, Beñat Turrientes, Javi Guerra y Gonzalo García.

- Los debutantes de la era Luis de la Fuente (datos oficiales RFEF):

.1. Joselu Mato. 25 de marzo de 2023. España 3 - Noruega 0 en Málaga. Clasificación Eurocopa 2024.

.2. David García. 28 de marzo de 2023. Escocia 2 - España 0 en Glasgow. Clasificación Eurocopa 2024.

.3. Robin Le Normand. 15 de junio de 2023. España 2 - Italia 1 en Enschede (Países Bajos). Semifinal de la Liga de Naciones.

.4. Lamine Yamal. 9 de septiembre de 2023. Georgia 1 - España 7 en Tiflis. Clasificación Eurocopa 2024.

.5. Álex Baena. 12 de septiembre de 2023. España 6 - Chipre 0 en Granada. Clasificación Eurocopa 2024.

.6. Fran García. 12 de octubre de 2023. España 2 - Escocia 0 en Sevilla. Clasificación Eurocopa 2024.

.7. Bryan Zaragoza. 12 de octubre de 2023. España 2 - Escocia 0 en Sevilla. Clasificación Eurocopa 2024.

.8. Oihan Sancet. 12 de octubre de 2023. España 2 - Escocia 0 en Sevilla. Clasificación Eurocopa 2024.

.9. Alfonso Pedraza. 15 de octubre de 2023. Noruega 0 - España 1 en Oslo. Clasificación Eurocopa 2024.

10. Álex Grimaldo. 16 de noviembre de 2023. Chipre 1 - España 3 en Limasol. Clasificación Eurocopa 2024.

11. Rodrigo Riquelme. 16 de noviembre de 2023. Chipre 1 - España 3 en Limasol. Clasificación Eurocopa 2024.

12. Aleix García. 16 de noviembre de 2023. Chipre 1 - España 3 en Limasol. Clasificación Eurocopa 2024.

13. Dani Vivian. 22 de marzo de 2024. España 0 - Colombia 1 en Londres. Amistoso.

14. Álex Remiro. 22 de marzo de 2024. España 0 - Colombia 1 en Londres. Amistoso.

15. Pau Cubarsí. 22 de marzo de 2024. España 0 - Colombia 1 en Londres. Amistoso.

16. Ayoze Pérez. 5 de junio de 2024. España 5 - Andorra 0 en Badajoz. Amistoso.

17. Fermín López. 5 de junio de 2024. España 5 - Andorra 0 en Badajoz. Amistoso.

18. Sergio Gómez. 12 de octubre de 2024. España 1 - Dinamarca 0 en Murcia. Liga de Naciones.

19. Marc Casadó. 15 de noviembre de 2024. Dinamarca 1 - España 2 en Copenhague. Liga de Naciones.

20. Aitor Paredes. 18 de noviembre de 2024. España 3 - Suiza 2 en Santa Cruz de Tenerife. Liga de Naciones.

21. Samu Aghehowa. 18 de noviembre de 2024. España 3 - Suiza 2 en Santa Cruz de Tenerife. Liga de Naciones.

22. Pablo Barrios. 18 de noviembre de 2024. España 3 - Suiza 2 en Santa Cruz de Tenerife. Liga de Naciones.

23. Dean Huijsen. 20 de marzo de 2025. Países Bajos 2 - España 2 en Rotterdam. Cuartos de final de la Liga de Naciones.

24. Jesús Rodríguez. 4 de septiembre de 2025. Bulgaria 0 - España 3 en Sofía. Clasificación Mundial 2026.

25. Jorge de Frutos. 7 de septiembre de 2025. Turquía 0 - España 6 en Konya. Clasificación Mundial 2026.

26. Víctor Muñoz. 27 de marzo de 2025. España 3 - Serbia 0 en Vila-Real. Amistoso.

27. Cristhian Mosquera. 27 de marzo de 2025. España 3 - Serbia 0 en Vila-Real. Amistoso.

28. Joan García. 31 de marzo de 2026. España 0 - Egipto 0 en Barcelona. Amistoso.

29. Ander Barrenetxea. 31 de marzo de 2026. España 0 - Egipto 0 en Barcelona. Amistoso.

30. Marc Bernal. 4 de junio de 2026. España 1 - Irak 1 en A Coruña. Amistoso.

31. Jon Martín. 4 de junio de 2026. España 1 - Irak 1 en A Coruña. Amistoso.

32. Gonzalo García. 4 de junio de 2026. España 1 - Irak 1 en A Coruña. Amistoso.

33. Marc Pubill. 4 de junio de 2026. España 1 - Irak 1 en A Coruña. Amistoso.

34. Beñat Turrientes. 4 de junio de 2026. España 1 - Irak 1 en A Coruña. Amistoso.

35. Javi Guerra. 4 de junio de 2026. España 1 - Irak 1 en A Coruña. Amistoso.

36. Javi Rodríguez. 4 de junio de 2026. España 1 - Irak 1 en A Coruña. Amistoso.

37. Leo Román. 4 de junio de 2026. España 1 - Irak 1 en A Coruña. Amistoso.

38. Roberto Fernández. 3 de octubre de 2026. España 3 - República Checa 1. Liga de Naciones.

39. Iván Fresneda. 3 de octubre de 2026. España 3 - República Checa 1. Liga de Naciones. EFE