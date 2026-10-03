Fresneda: “Estoy aprendiendo y disfrutando mucho”

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Oviedo, 3 oct (EFE).- Iván Fresneda, defensa de la selección española, expresó este sábado, tras su debut con la absoluta en la victoria por 3-1 ante República Checa, que está “aprendiendo y disfrutando mucho con el grupo”, al que se ha sumado tras la baja por lesión de Pedro Porro, cuando ascendió desde el equipo sub-21.

“Se dio todo muy rápido. Al final, vine por la lesión de Pedro (Porro), es de un día para otro, casi tenía que estar al día siguiente con la sub-21 y me llamaron aquí. Es toda una alegría. Disfrutándolo mucho. Llevo unas semanas muy buenas con este grupo y aprendiendo y disfrutando mucho con el grupo. Muy feliz”, declaró a ‘RTVE’ el defensa del Sporting portugués.

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Fresneda apuntó que la República Checa “es un buen equipo”. “Tiene un gran entrenador, un gran cuerpo técnico, y en la segunda parte han dado guerra por momentos. Nosotros tenemos cosas a mejorar, por supuesto. Pero lo importante era ganar el partido y lo hemos conseguido”, afirmó. EFE