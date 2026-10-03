Formación de salida del Gran Premio de Baréin, en Malasia

Redacción deportes, 3 oct (EFE).- Formación de salida del Gran Premio de Baréin, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el circuito de Sepang, en Malasia:
.1.
PUBLICIDAD
Max Verstappen
NED
Red Bull
.2.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
.3.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
.4.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
.5.
Lando Norris
GBR
McLaren
.6.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
.7.
George Russell
GBR
Mercedes
.8.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
+
.9.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
10.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
11.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
12.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
13.
Carlos Sainz
ESP
Williams
14.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
15.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
16.
Oliver Bearman
GBR
Haas
17.
Esteban Ocon
FRA
Haas
18.
Alexander Albon
THA
Williams
19.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
20.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
21.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
++
22.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
+++
+ Penalizado con cinco puestos en parrilla
++ Penalizado con quince puestos en parrilla
+++ Penalizado con treinta puestos en parrilla. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD