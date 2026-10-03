Feijóo ve la vivienda "símbolo del fracaso" de un Gobierno que "hace negocio con enfrentamiento" entre españoles

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la vivienda es el "símbolo del fracaso" del actual Gobierno de Pedro Sánchez que "miente" y "hace negocio con el enfrentamiento" entre los españoles.

Así lo ha señalado en su intervención en el marco del Foro La Toja Vínculo Atlántico, celebrado en la localidad pontevedresa de O Grove durante esta semana.

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Allí, en un discurso de cerca de media hora, el líder de los 'populares' ha insistido en pedir elecciones generales, asegurando que si sale elegido su "única meta" es mejorar "de forma real" la vida de los españoles, bromeando con que ya ha cumplido los 65 años y "no tiene carrera por construir ni futuro por buscar", sino "devolverle el tiempo perdido" a los ciudadanos en estas dos últimas legislaturas.

Feijóo ha aprovechado su ponencia para hacer un repaso de la situación actual que vive el país, lamentando la "política pervertida" que "necesita una sociedad enfrentada y paralizada hasta el límite de la crispación".

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Para él, esta legislatura es una "maniobra política" donde los intereses generales y los recursos públicos son un "mero decorado", apostillando que España tuvo "mejores y peores gobernantes", pero ninguno trabajó con "tanta tenacidad" para "socavar los cimientos democráticos".

Al respecto, ha lamentado que el "objetivo" de Sánchez es "dividir el país, enfrentarlo, corromperlo", con intereses "personales" y "pervirtiendo" las reglas democráticas más básicas.

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Aquí, se ha referido a la cantidad de reales decretos aprobados por el Gobierno en los últimos años, sin que prácticamente ninguno se haya tramitado posteriormente como proyectos de ley.

PROPUESTAS

En su ponencia como "líder de la oposición", Feijóo ha propuesto una serie de medidas que él llevará a cabo si consigue ganar las próximas elecciones generales.

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"Me comprometo a que España no volverá a pasar una legislatura sin presupuestos", ha reivindicado, insistiendo en su propuesta de encontrar una fórmula legal para que se convoquen elecciones si no se aprueba un presupuesto general del Estado tras una primera prórroga.

Él subraya la importancia de un modelo "reformista" que apueste por la "reconstrucción económica" y la "atención a los ciudadanos", con el objetivo de devolver la "prosperidad" al país.

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De esta manera, ha apuntado a una reducción de impuestos, como la deflación del IPRF, que no ha sido realizada pese a las grandes subidas de la inflación de los últimos años.

Feijóo ha aprovechado para hablar de vivienda, con un mercado "roto" que no se resuelve con "reales decretos contradictorios". Él se ha referido a que el Gobierno quiere tapar con "agresividad contra la oposición" su "incompetencia" durante 8 años.

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El presidente del PP ha apostado también por una reducción de los impuestos de la vivienda para los más jóvenes y por la construcción de hasta un millón de viviendas.

"Si me dan la confianza, la política de vivienda será la prioridad", ha reivindicado, asegurando que presentará su propuesta a los agentes sociales y a los partidos y la aprobará en el primer mes de su gobierno.

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"España debe decidir ya", ha insistido, instando a Sánchez a que convoque elecciones generales para que el país tenga una oportunidad de cambiar.