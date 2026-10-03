Espana agencias

Feijóo ve la vivienda "símbolo del fracaso" de un Gobierno que "hace negocio con enfrentamiento" entre españoles

Imagen ND6MHEOK7BGHNC2VCLP7TKLKS4
Guardar

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la vivienda es el "símbolo del fracaso" del actual Gobierno de Pedro Sánchez que "miente" y "hace negocio con el enfrentamiento" entre los españoles.

Así lo ha señalado en su intervención en el marco del Foro La Toja Vínculo Atlántico, celebrado en la localidad pontevedresa de O Grove durante esta semana.

PUBLICIDAD

Allí, en un discurso de cerca de media hora, el líder de los 'populares' ha insistido en pedir elecciones generales, asegurando que si sale elegido su "única meta" es mejorar "de forma real" la vida de los españoles, bromeando con que ya ha cumplido los 65 años y "no tiene carrera por construir ni futuro por buscar", sino "devolverle el tiempo perdido" a los ciudadanos en estas dos últimas legislaturas.

Feijóo ha aprovechado su ponencia para hacer un repaso de la situación actual que vive el país, lamentando la "política pervertida" que "necesita una sociedad enfrentada y paralizada hasta el límite de la crispación".

PUBLICIDAD

Para él, esta legislatura es una "maniobra política" donde los intereses generales y los recursos públicos son un "mero decorado", apostillando que España tuvo "mejores y peores gobernantes", pero ninguno trabajó con "tanta tenacidad" para "socavar los cimientos democráticos".

Al respecto, ha lamentado que el "objetivo" de Sánchez es "dividir el país, enfrentarlo, corromperlo", con intereses "personales" y "pervirtiendo" las reglas democráticas más básicas.

Aquí, se ha referido a la cantidad de reales decretos aprobados por el Gobierno en los últimos años, sin que prácticamente ninguno se haya tramitado posteriormente como proyectos de ley.

PROPUESTAS

En su ponencia como "líder de la oposición", Feijóo ha propuesto una serie de medidas que él llevará a cabo si consigue ganar las próximas elecciones generales.

"Me comprometo a que España no volverá a pasar una legislatura sin presupuestos", ha reivindicado, insistiendo en su propuesta de encontrar una fórmula legal para que se convoquen elecciones si no se aprueba un presupuesto general del Estado tras una primera prórroga.

Él subraya la importancia de un modelo "reformista" que apueste por la "reconstrucción económica" y la "atención a los ciudadanos", con el objetivo de devolver la "prosperidad" al país.

De esta manera, ha apuntado a una reducción de impuestos, como la deflación del IPRF, que no ha sido realizada pese a las grandes subidas de la inflación de los últimos años.

Feijóo ha aprovechado para hablar de vivienda, con un mercado "roto" que no se resuelve con "reales decretos contradictorios". Él se ha referido a que el Gobierno quiere tapar con "agresividad contra la oposición" su "incompetencia" durante 8 años.

El presidente del PP ha apostado también por una reducción de los impuestos de la vivienda para los más jóvenes y por la construcción de hasta un millón de viviendas.

"Si me dan la confianza, la política de vivienda será la prioridad", ha reivindicado, asegurando que presentará su propuesta a los agentes sociales y a los partidos y la aprobará en el primer mes de su gobierno.

"España debe decidir ya", ha insistido, instando a Sánchez a que convoque elecciones generales para que el país tenga una oportunidad de cambiar.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Un libro de Meghan Markle dedicado a la princesa Eugenia sale a la venta en internet por 23.500 euros y se reabre el debate sobre su relación

La aparición de la obra abre una nueva polémica en el entorno de la Casa Real británica sobre si la princesa terminó tirando a la basura el detalle

Un libro de Meghan Markle dedicado a la princesa Eugenia sale a la venta en internet por 23.500 euros y se reabre el debate sobre su relación

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

La entidad ha anunciado que presentará una denuncia el lunes y aportará las imágenes de las cámaras de seguridad

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

Cataluña se prepara para afrontar “un minihuracán” en las próximas horas y pide restringir la movilidad

Se esperan fuertes vientos y una acumulación de más de doscientos litros por metro cuadrado en un día. La mayoría se concentrará en seis horas

Cataluña se prepara para afrontar “un minihuracán” en las próximas horas y pide restringir la movilidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mariano Benítez de Lugo, abogado: “Los poderes públicos deben velar por la salud y la vivienda de la tercera edad”

Mariano Benítez de Lugo, abogado: “Los poderes públicos deben velar por la salud y la vivienda de la tercera edad”

Madrigueras, en Albacete, sufre su mayor riada en 50 años: Castilla-La Mancha solicitará la declaración de zona catastrófica

Las manifestaciones por la vivienda en toda España, en imágenes: decenas de miles de personas salen a la calle

Lituania cierra su espacio aéreo por la presencia de “aviones no tripulados” procedentes de Bielorrusia

Un bar se derrumba en La Rioja: el colapso del suelo y de parte del techo provoca 11 heridos y obliga a rescatar a 30 personas atrapadas

ECONOMÍA

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

DEPORTES

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

De los “cinco puestos más arriba” de Sainz al “mejor fin de semana” de Alonso: así ha sido la clasificación de los españoles en el GP de Bahréin

Fran García, la sorpresa de Luis de la Fuente que rompe una ‘maldición’ geográfica en la Selección desde Iniesta

La selección española busca 41 partidos sin perder y el pleno en la Nations League ante la República Checa de un viejo conocido

La reflexión de un ex del Atlético de Madrid con Mikel Oyarzabal: “En el Real Madrid estaría destacando continuamente”