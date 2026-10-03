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Feijóo ve la vivienda como "símbolo del fracaso" de un Gobierno que "hace negocio con el enfrentamiento" entre españoles

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la vivienda es el "símbolo del fracaso" del actual Gobierno de Pedro Sánchez que "miente" y "hace negocio con el enfrentamiento" entre los españoles.

Así lo ha señalado en su intervención en el marco del Foro La Toja Vínculo Atlántico, celebrado en la localidad pontevedresa de O Grove durante esta semana.

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Allí, en un discurso de cerca de media hora, el líder de los 'populares' ha insistido en pedir elecciones generales, asegurando que si sale elegido su "única meta" es mejorar "de forma real" la vida de los españoles, bromeando con que ya ha cumplido los 65 años y "no tiene carrera por construir ni futuro por buscar", sino "devolverle el tiempo perdido" a los ciudadanos en estas dos últimas legislaturas.

Feijóo ha aprovechado su ponencia para hacer un repaso de la situación actual que vive el país, lamentando la "política pervertida" que "necesita una sociedad enfrentada y paralizada hasta el límite de la crispación".

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