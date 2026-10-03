Fallece un agricultor de 70 años atrapado bajo un tractor en un campo de almendros

Alicante, 3 oct (EFE).- Un agricultor de 70 años ha fallecido en un campo de almendros de Benigembla, al norte de la provincia de Alicante, atrapado bajo el tractor en el que trabajaba.
Según el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante, el accidente laboral ha ocurrido en la partida de Daimés del municipio de la comarca de la a Alta este sábado a las 15.40 horas y la voz de alarma la ha dado una mujer.
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Han acudido una unidad de los bomberos forestales, el grupo de rescate con un helicóptero del Consorcio y una unidad del parque de Dénia, aunque no han llegado a intervenir porque cuando llegaron, el hombre ya había fallecido. EFE
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