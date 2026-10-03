ERC pide a Sánchez que aproveche el tiempo para impulsar consensos sin "shows mediáticos"

Guardar

Barcelona, 3 oct (EFE).- La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha pedido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aproveche el tiempo que le queda a esta legislatura para impulsar "consensos" y evite los "shows mediáticos".

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios desde Barcelona, después de que ayer viernes Sánchez abriera un periodo de análisis y reflexión para decidir si adelanta o no las elecciones generales tras ver cómo el Congreso rechazaba -con los votos de PP, Vox y Junts- convalidar sus decretos sobre vivienda.

PUBLICIDAD

Para Alamany, la votación de ayer representa "el fracaso de la política ante una de las grandes preocupaciones" de la ciudadanía, un fracaso que a su entender "tiene nombres y apellidos".

Por un lado, ha remarcado, es un fracaso del PSOE, que "quería hacer en ocho días aquello que no ha querido o no se ha atrevido a hacer en estos ocho años", y por otro, también es un fracaso de Junts, que "vive completamente desconectado de la realidad de nuestro país, de los jóvenes, de las familias".

PUBLICIDAD

Aunque ha evitado los términos contundentes que empleó ayer el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, Alamany ha acusado a Junts de haber votado "en contra de Cataluña, de la clase media y trabajadora".

Ante la posibilidad de que Sánchez decida convocar elecciones, ha asegurado que ERC está "preparada para cualquier escenario" y ha ofrecido al presidente del Gobierno una "recomendación".

PUBLICIDAD

"Lo que debe reflexionar es si el tiempo que le queda a esta legislatura lo quiere aprovechar para sacar adelante consensos como por ejemplo el acceso a la vivienda", ha señalado.

Si a la legislatura aún le queda tiempo, ha recalcado, debe servir para impulsar "propuestas" y afrontar las "carpetas pendientes" que el Gobierno tiene con Cataluña -ha mencionado la financiación, la condonación de la deuda con el Estado y el traspaso de Rodalies-, "y no para shows mediáticos como los que hemos estado viendo".

PUBLICIDAD

Alamany ha expresado "todo el apoyo" de ERC a las manifestaciones convocadas en defensa del derecho a la vivienda y ha advertido de que en este terreno "el PSOE se cuelga medallas que no son suyas", porque en los últimos años "siempre ha ido a remolque" a la hora de regular los precios del alquiler, el alquiler de temporada y habitaciones o la eliminación de los pisos turísticos. EFE