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ERC pide a Sánchez que aproveche el tiempo para impulsar consensos sin "shows mediáticos"

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Barcelona, 3 oct (EFE).- La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha pedido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aproveche el tiempo que le queda a esta legislatura para impulsar "consensos" y evite los "shows mediáticos".

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios desde Barcelona, después de que ayer viernes Sánchez abriera un periodo de análisis y reflexión para decidir si adelanta o no las elecciones generales tras ver cómo el Congreso rechazaba -con los votos de PP, Vox y Junts- convalidar sus decretos sobre vivienda.

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Para Alamany, la votación de ayer representa "el fracaso de la política ante una de las grandes preocupaciones" de la ciudadanía, un fracaso que a su entender "tiene nombres y apellidos".

Por un lado, ha remarcado, es un fracaso del PSOE, que "quería hacer en ocho días aquello que no ha querido o no se ha atrevido a hacer en estos ocho años", y por otro, también es un fracaso de Junts, que "vive completamente desconectado de la realidad de nuestro país, de los jóvenes, de las familias".

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Aunque ha evitado los términos contundentes que empleó ayer el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, Alamany ha acusado a Junts de haber votado "en contra de Cataluña, de la clase media y trabajadora".

Ante la posibilidad de que Sánchez decida convocar elecciones, ha asegurado que ERC está "preparada para cualquier escenario" y ha ofrecido al presidente del Gobierno una "recomendación".

"Lo que debe reflexionar es si el tiempo que le queda a esta legislatura lo quiere aprovechar para sacar adelante consensos como por ejemplo el acceso a la vivienda", ha señalado.

Si a la legislatura aún le queda tiempo, ha recalcado, debe servir para impulsar "propuestas" y afrontar las "carpetas pendientes" que el Gobierno tiene con Cataluña -ha mencionado la financiación, la condonación de la deuda con el Estado y el traspaso de Rodalies-, "y no para shows mediáticos como los que hemos estado viendo".

Alamany ha expresado "todo el apoyo" de ERC a las manifestaciones convocadas en defensa del derecho a la vivienda y ha advertido de que en este terreno "el PSOE se cuelga medallas que no son suyas", porque en los últimos años "siempre ha ido a remolque" a la hora de regular los precios del alquiler, el alquiler de temporada y habitaciones o la eliminación de los pisos turísticos. EFE

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