El temporal deja más de 100 litros por m2 en Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat

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Barcelona, 3 oct (EFE).- El temporal que ha llevado a la Generalitat a restringir la movilidad en 20 comarcas catalanas ya ha empezado a descargar con fuerza en algunas partes de la ciudad de Barcelona y en algunas ciudades del área metropolitana, como l'Hospitalet de Llobregat o Cornellà de Llobregat (Barcelona), con registros superiores a los 100 litros por metro cuadrado.

La lluvia torrencial caída desde las 20 horas ha dejado imágenes de calles inundadas especialmente en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con coches con muchas dificultades para circular y contenedores movidos por el agua, entre otras incidencias.

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Según datos procedentes del mapa de estaciones meteorológicas automáticas, en la estación de Zona Universitaria de Barcelona, cercana al Baix Llobregat, se han registrado ya 102,8 litros por metro cuadrado en las dos últimas horas.

También se han alcanzado los 87 litros por metro cuadrado en la estación del Raval, en Barcelona, o bien 77,9 litros en El Prat de Llobregat.

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Una muestra de la lluvia torrencial que ha caído en la comarca del Baix Llobregat es que la estación de tratamiento de agua de Sant Joan Despí (Barcelona) registraba un caudal de agua de 165 metros cúbicos por segundo en la cuenca del Llobregat, quince veces más que esta mañana.

También se registra un volumen excepcional de agua en la cuenca del Llobregat a la altura de Sant Quintí de Mediona (Barcelona), con 230 metros cúbicos por segundo. EFE

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