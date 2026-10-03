El secretario general del PP, Miguel Tellado, asiste este sábado en Murcia a la Junta Directiva Autonómica

El secretario general nacional del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, asiste este sábado en Murcia a la celebración de la Junta Directiva Autonómica del partido. Será a partir de las 12.00 horas en la Filmoteca Paco Rabal.
La Junta Directiva Autonómica estará presidida por el líder de los 'populares' murcianos, Fernando López Miras.
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