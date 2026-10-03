El secretario general del PP, Miguel Tellado, asiste este sábado en Murcia a la Junta Directiva Autonómica

21/07/2025 El secretario general del PP, Miguel Tellado, interviene durante la clausura de la Junta Directiva Autonómica y del Comité Ejecutivo del PP de Castilla y León, en el Hotel AC Palacio de Santa Ana, a 21 de julio de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España). Durante el acto, se ha hecho balance de los últimos meses y se ha marcado la estrategia política del Partido Popular de cara a los próximos meses y a las elecciones autonómicas, que en principio tendrán lugar en marzo de 2026. El encuentro se celebra tras el XXI Congreso Nacional de la formación, que tuvo lugar en Madrid los días 4, 5 y 6 de julio. POLITICA Photogenic - Europa Press

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El secretario general nacional del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, asiste este sábado en Murcia a la celebración de la Junta Directiva Autonómica del partido. Será a partir de las 12.00 horas en la Filmoteca Paco Rabal.

La Junta Directiva Autonómica estará presidida por el líder de los 'populares' murcianos, Fernando López Miras.

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