El Sabadell-Andorra, aplazado por las lluvias torrenciales que azotan Cataluña

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Barcelona (Sabadell), 3 oct (EFE).- El partido de LaLiga Hypermotion que debían disputar este sábado a las 18:30 horas el Sabadell y el Andorra ha quedado aplazado por la alerta de lluvias torrenciales que azotan Cataluña.

La Generalitat determinó la suspensión de todas las actividades deportivas desde este sábado a las 20:00 y hasta las 14:00 del domingo 4 de octubre, y la limitación de movilidad excepto para causas de fuerza mayor en 20 comarcas de Cataluña.

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Un de ellas es el Vallès Occidental, donde se encuentra Sabadell, cuyo partido ante el conjunto andorrano hubiese acabado en la franja horaria que afecta la alerta activada por el gobierno catalán, lo que hubiera afectado a la movilidad de ambos conjuntos, del equipo arbitral y también de los aficionados.

El Sabadell ha anunciado que informará lo más pronto posible de cualquier novedad o actualización respecto a una nueva fecha para la disputa del partido. EFE

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asm/gmh/sab