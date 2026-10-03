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El Real Madrid, a olvidar sus penurias europeas

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Madrid, 3 oct (EFE).- El Real Madrid visita este domingo al Monbus Obradoiro en partido de la segunda jornada de la Liga Endesa con la misión de olvidar sus penurias continentales después de haber encajado tres derrotas en otros tantos partidos y haber certificado su peor arranque de la historia en la Euroliga.

Derrotado esta semana en Estambul por el Anadolu Efes (94-84) y en Sofía por el Hapoel Tel Aviv (102-98) vuelve el conjunto que dirige Pedro Martínez al escenario doméstico ante un Monbus que comenzó la Liga Endesa con triunfo en Andorra (85-90), al igual que el cuadro blanco, que se estrenó con un ajustado triunfo en el Movistar Arena frente al Unicaja Málaga (89-87).

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Necesita por lo tanto este renovado Real Madrid irse encontrando con una mejor versión para poder competir y encontrar un camino de regularidad en las victorias.

"Necesitamos trabajar juntos con la mentalidad de mejorar; necesitamos tiempo para hacerlo mejor. Esto pasa por nuestro día a día y también por nuestra mentalidad: entender que nuestra situación no es fácil y, sobre todo, negarnos a buscar excusas. Tenemos que negarnos a buscar culpables. Somos un equipo en los buenos momentos y en los malos momentos, y lo que necesitamos es mejorar”, indicó el técnico madridista tras la derrota ante el cuadro israelí.

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El primer paso para el Real Madrid es sumar su segunda victoria liguera del curso y la primera fuera de casa en la pista del Obradoiro, al que ha ganado 22 de los 23 últimos duelos ligueros, con una única derrota, en 2017, debido a una gran actuación de Mickey McConell. En el global el balance favorece a los madridistas por 28-3.

El escolta ucraniano Max Shulga advirtió de la dificultad del encuentro. "Han subido a ACB y vienen con ganas seguro de hacerlo bien en la temporada y cuando juegan contra el Madrid todo el mundo quiere hacerlo bien y ganarnos. Tenemos que prepararnos para un partido muy físico, seguro. Tienen buenos tiradores", afirmó

Shulga, que consideró que la plantilla es larga y pueden entrar jugadores con menos desgaste para no perder energía ni intensidad y acusar menos el cansancio, señaló a los medios del club que en su caso se centra en mejorar cada día sin pensar en el pasado o el futuro. EFE

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