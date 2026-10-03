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El Rayo acusa a miembros de Bukaneros del intento de asalto al palco

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Madrid, 3 oct (EFE).- El Rayo Vallecano ha denunciado públicamente "el gravísimo hecho" producido este sábado durante el partido frente al Cagliari italiano, correspondiente al Trofeo de Vallecas, durante el cuál se produjo "intento de asalto al palco" por parte de numerosos aficionados, "mayoritariamente encapuchados y alguno perteneciente al grupo ultra Bukaneros".

El Trofeo de Vallecas estuvo marcado por los actos vandálicos que se produjeron en la madrugada del sábado en el palco, que apareció con pintadas en contra de Raúl Martín Presa, presidente del Rayo, y posteriormente por el asedio que hubo contra su figura durante la primera parte del partido, en la que numerosos aficionados rodearon el palco lanzando consignas e insultos en contra del máximo dirigente del club.

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Para el Rayo los hechos se dividen en tres secuencias. "En un primer momento, un grupo de personas mayoritariamente encapuchadas, entre las cuales se ha podido identificar con claridad a algún conocido miembro del grupo ultra Bukaneros, han intentado asaltar el palco desde el exterior del graderío".

"Posteriormente, desde la puerta lateral de acceso al palco situada en el vomitorio, han golpeado insistentemente con ánimo de acceder al mismo. Al no lograrlo, por último, han intentado acceder al Palco de Honor desde la puerta principal, por lo que la seguridad privada se ha visto obliga a cerrar ese acceso para garantizar la seguridad de las autoridades que se encontraban en el interior del mismo", informa el Rayo en su comunicado.

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"Durante estos instantes, por parte de las distintas autoridades que se encontraban en el palco, se ha vivido una situación terriblemente desagradable y por supuesto intolerable. Nadie debería sentir miedo al acudir a un partido de fútbol", subraya el club.

Entre los asaltantes, según el Rayo, se ha podido identificar a "algunos conocidos miembros del grupo ultra Bukaneros, entre ellos dos de los tres portavoces de la asamblea abierta rayista del 2 de agosto de 2026, convocada por la Plataforma ADRV, organización estrechamente vinculada a Bukaneros".

"En dicha asamblea, manifestaron frases de extrema gravedad, que en ese momento se normalizaron: “Esta semana nos hemos reunido con el equipo de gobierno”; “Una cosa que no os hemos comentado, es que la consejería nos dijo que la concesión se ha anulado para el Rayo Vallecano y que no la va a volver a firmar mientras este tío siga siendo presidente del Rayo Vallecano”; “Nos dijeron que la concesión mientras esté Martín Presa al frente del Rayo Vallecano, no la va a volver a firmar con el Rayo Vallecano de Madrid SAD como empresa”; “Os hemos dicho que nos hemos reunido con los actuales gestores de la Comunidad de Madrid”, declaran.

Para el Rayo "este es el caldo de cultivo" para lo sucedido este viernes en el Estadio de Vallecas.

"Nunca vamos a ceder ante el acoso y la extorsión. De nuevo, esperamos la condena publica de todo lo acontecido por todas las autoridades y diferentes grupos políticos. Ante la violencia no pueden existir dudas ni bandos", apuntan.

Por último, el club quiso "mostrar su más absoluto agradecimiento a los miembros de la seguridad privada del club y a los miembros de Policía Nacional que acudieron ante el aviso del Rayo, sin cuya valiente y eficaz intervención, podríamos estar ahora lamentando una tragedia de dimensiones vitales". EFE

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