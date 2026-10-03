El PSOE andaluz respalda a Sánchez y asegura que está preparado para cualquier escenario

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Málaga, 3 oct (EFE).- La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha expresado este sábado el apoyo del partido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la posibilidad de un adelanto electoral y ha garantizado que la formación está preparada para cualquier escenario: "Lo que el presidente decida, bien estará".

Márquez ha recordado a los periodistas que Sánchez ha pedido unos días para comunicar el resultado de su reflexión y ha subrayado que si hay elecciones o no depende exclusivamente de él.

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Sobre si el partido está preparado, ha hecho la metáfora con un alumno cuando el profesor le pone un examen y él ha estudiado y ha hecho todas las tareas durante el curso.

La socialista ha sido muy crítica con la política de vivienda de la derecha, a la que ha acusado de estar a favor de los intereses "de la pela y de los especuladores".

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Ha defendido la necesidad de intervenir el mercado inmobiliario para evitar una "ley de la selva en la que siempre gana el más fuerte", y ha reivindicado las propuestas socialistas, como la de ayudar a la gente joven con un 20 % de la entrada a la vivienda, ha informado el PSOE-A.

Ha denunciado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "deja el camino libre al negocio y a los especuladores" y ha criticado que considere "razonable" fijar en 350.000 euros el precio de una vivienda pública.

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Márquez ha puesto Málaga como ejemplo "de la mala política de vivienda del PP", que en su opinión ha priorizado el negocio frente a los derechos de la gente y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida, y ha considerado que el alcalde, Francisco de la Torre, está “absolutamente agotado” tras evidenciar que “le importa un pimiento". EFE