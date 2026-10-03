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El PSOE andaluz respalda a Sánchez y asegura que está preparado para cualquier escenario

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Málaga, 3 oct (EFE).- La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha expresado este sábado el apoyo del partido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la posibilidad de un adelanto electoral y ha garantizado que la formación está preparada para cualquier escenario: "Lo que el presidente decida, bien estará".

Márquez ha recordado a los periodistas que Sánchez ha pedido unos días para comunicar el resultado de su reflexión y ha subrayado que si hay elecciones o no depende exclusivamente de él.

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Sobre si el partido está preparado, ha hecho la metáfora con un alumno cuando el profesor le pone un examen y él ha estudiado y ha hecho todas las tareas durante el curso.

La socialista ha sido muy crítica con la política de vivienda de la derecha, a la que ha acusado de estar a favor de los intereses "de la pela y de los especuladores".

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Ha defendido la necesidad de intervenir el mercado inmobiliario para evitar una "ley de la selva en la que siempre gana el más fuerte", y ha reivindicado las propuestas socialistas, como la de ayudar a la gente joven con un 20 % de la entrada a la vivienda, ha informado el PSOE-A.

Ha denunciado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "deja el camino libre al negocio y a los especuladores" y ha criticado que considere "razonable" fijar en 350.000 euros el precio de una vivienda pública.

Márquez ha puesto Málaga como ejemplo "de la mala política de vivienda del PP", que en su opinión ha priorizado el negocio frente a los derechos de la gente y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida, y ha considerado que el alcalde, Francisco de la Torre, está “absolutamente agotado” tras evidenciar que “le importa un pimiento". EFE

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