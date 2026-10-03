El Noia-Barça cambia de horario por las lluvias y se se retrasa a las 20:30 horas

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Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El encuentro entre el Noia Portus Apostoli y el Barça, correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga Prime Futsal, se disputará finalmente este domingo a las 20:30 horas y no a las 12:30 horas como estaba inicialmente fijado, por la cancelación del vuelo de la expedición azulgrana hacia Santiago de Compostela.

El aplazamiento fue acordado tras la resolución del Juez Único de Competiciones No Profesionales, después de atender la solicitud presentada por el conjunto visitante, debido a los problemas de movilidad derivados de la situación de emergencia y las restricciones provocadas por la alerta por lluvias torrenciales en Cataluña.

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De esta forma, el encuentro entre el Noia Portus Apostoli y el Barça cerrará la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga Prime Futsal, que quedará pendiente de este último compromiso.

La situación meteorológica que afecta a Cataluña ha condicionado durante todo el fin de semana los desplazamientos y las conexiones aéreas, lo que impidió al conjunto azulgrana viajar en las condiciones inicialmente previstas para disputar el encuentro.

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El partido se jugará finalmente a las 20:30 horas del domingo, después de que las autoridades de la competición determinaran el nuevo horario. EFE

jmd/apa