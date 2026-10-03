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El Govern catalán prevé coadquirir 2.000 pisos en la I convocatoria de Compra Conjunta

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Barcelona, 3 oct (EFE).- El Govern catalán estima que la primera convocatoria del programa Compra Conjunta, la medida para que mayores de 40 años con dificultades de acceso a la vivienda compartan la propiedad de nuevos pisos con la Generalitat, podría servir para coadquirir unos 2.000 pisos.

Así lo han explicado fuentes del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat sobre una medida que el presidente, Salvador Illa, anunció el martes en la intervención con la que dio inicio al debate de política general.

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La línea, dotada de 100 millones en su primera convocatoria, se destinará a la compra de la mitad de una vivienda por parte de la Generalitat para que cada beneficiario solo tenga que pagar el resto.

En declaraciones a los medios, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Energética, Sílvia Paneque, ha explicado que con la iniciativa buscan "activar" a la clase media para que adquiera los pisos que los fondos de inversión están vendiendo como consecuencia de las políticas públicas de vivienda.

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Esta medida, que llegará a principios de 2027, busca facilitar el acceso a la primera vivienda en propiedad, igual que los préstamos emancipación, un programa lanzado en 2025 que financia el 20 % del valor del inmueble, la parte que habitualmente no cubren los bancos.

Dichos préstamos son de un máximo de 50.000 euros y se devuelven sin intereses al terminar de pagar la hipoteca convencional –como máximo treinta años después– y ya han beneficiado a 2.700 jóvenes con más de 1.800 créditos.

En ambas medidas, el inmueble se convierte de facto en una vivienda protegida permanente –cuyo precio solo se podrá aumentar en línea con el Índice de Precios de Consumo (IPC) más obras–, y por tanto, cada vivienda computa dentro del plan 50.000, el número de viviendas protegidas que el Govern prevé movilizar hasta 2030.

En cuanto a la Compra Conjunta, si el interesado tiene entre 40 y 55 años, la Generalitat pagará el 50 % del precio de la vivienda y éste podrá usar el inmueble por un periodo de 50 años, mientras que si el beneficiado tiene 56 años o más, la Generalitat aportará el 60 % y el usuario podrá usarla 40 años.

Así, la persona que quiera comprar una vivienda y cumpla los requisitos solo se tendrá que hipotecarse por la parte restante de la vivienda –el 50 % o el 40 %– y podrá vivir en ella durante el periodo correspondiente.

Durante los 50 o 40 años que dure el plazo, la persona copropietaria podrá comprar la parte de la Generalitat, vender su propia parte o dejarla en herencia, pero la Generalitat tendrá preferencia para comprarlo con el fin de ofrecerlo a otras personas.

Una vez termine el plazo de 50 o 40 años, si la persona copropietaria no ejerce el derecho de compra sobre la parte de la Generalitat, la vivienda pasará a ser pública y protegida directamente.

En los casos que la persona copropietaria siga viva tras agotar estos plazos y no quiera comprarlo, la Generalitat prevé activar un alquiler asequible para que puede seguir viviendo en su casa, ya que será una persona de edad avanzada.

Queda por determinar si el programa pondrá un tope de precio a las viviendas que se pueden comprar y el régimen con el que el heredero se puede quedar en la casa una vez agotado el plazo.

Esta medida, sin embargo, fue rechazada por el pleno del Parlament el jueves, con la abstención de Comuns y los votos en contra de Junts, PPC, Vox, CUP y Aliança Catalana, aunque el programa no requiere de una validación parlamentaria, con lo que podrá aplicarse igualmente. EFE

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