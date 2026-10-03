El Clásico femenino se retrasa dos horas y será el domingo a las 19:00 horas

Guardar

Barcelona, 3 oct (EFE).- El Barcelona ha confirmado que el partido de la sexta jornada de la Liga F Moeve ante el Real Madrid, previsto inicialmente para este domingo a las 17:00 horas en el Spotify Camp Nou, se disputará finalmente a las 19:00 horas, según ha informado la entidad azulgrana.

El cambio de horario responde a la previsión de lluvias intensas y al riesgo de inundaciones en el litoral catalán, con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad y operativas del estadio, así como facilitar los desplazamientos y el acceso de los asistentes al recinto.

PUBLICIDAD

El nuevo horario ha sido acordado entre todas las partes implicadas, atendiendo a las previsiones meteorológicas y a las necesidades organizativas del encuentro. EFE

avm/apa