El Celta, pendiente de la lesión del sueco Starfelt

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Vigo, 3 oct (EFE).- El Celta está a la espera de la llegada del internacional sueco Carl Starfelt a Vigo para conocer el alcance de la lesión que el defensa central sufrió durante el partido que anoche enfrentó a su selección con Bosnia.

El futbolista del Celta pidió el cambio a la media hora de partido. Starfelt, tras intentar alcanzar un centro, rápidamente llevó la mano a la parte posterior del muslo, siendo sustituido poco después por su compañero Eric Smith.

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Fuentes del club gallego confirman a EFE que se trata de “una lesión muscular”, aunque no sabrán el alcance exacto hasta que el jugador se someta a pruebas de imagen.

Starfelt es el segundo jugador celeste que regresará a Vigo antes de tiempo, ya que el uruguayo Sebastián Cáceres también abandonó la concentración del equipo charrúa por una lesión de pubis. EFE

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