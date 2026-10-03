El Ayuntamiento de Palma cierra un paseo y un parque ante la alerta por lluvias

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Palma, 3 oct (EFE).- El Ayuntamiento de Palma ha ordenado el cierre del Paseo Sagrera y del parque de Bellver, hasta las 20:00 horas de este sábado, como medida preventiva ante la alerta naranja por lluvias y tormentas de los organismos de Emergencias.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado hasta las 20:00 horas el aviso naranja por lluvias al sur de Mallorca, por precipitación acumulada en una hora de 40 l/m², y también por posibilidad de tormentas, que pueden contener mucho aparato eléctrico y precipitaciones muy fuertes.

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Por su parte, la Dirección General de Emergencias mantiene activada la alerta naranja (IG-1) del Plan Meteobal por lluvias y tormentas en Mallorca, Ibiza y Formentera.

También está activada la alerta amarilla (IG-0) por lluvias y tormentas en Menorca.

Emergencias pide "mucha precaución durante las próximas horas", seguir los consejos de autoprotección y llamar al 112 en caso de emergencia.EFE