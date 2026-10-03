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El almeriense Sergio Escudero gana el Concurso Nacional Corte de Jamón de Corteconcepción

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Corteconcepción (Huelva), 3 oct (EFE).- El cortador natural de Vícar (Almería) Sergio Escudero se ha adjudicado esta noche la XIII edición del Concurso Nacional de Cortadores de Jamón de Corteconcepción (Huelva), y se clasifica directamente para la final del Campeonato de España de 2027, que tendrá lugar en febrero en Badajoz.

La cita se ha celebrado en una localidad de 600 habitantes que cada año organiza uno de los torneos de esta modalidad más importantes del país, y ha reunido a profesionales del corte de jamón llegados desde cuatro comunidades autónomas distintas.

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Escudero se ha llevado también el premio al Plato Creativo del concurso, en el que el segundo puesto ha sido para Francisco Javier García Pérez (Aracena) y el tercero para Ignacio Reviriego (Fregenal de la Sierra-Badajoz).

Junto a ellos, han participado este año Jesús Vázquez (El Repilado), Pedro Ortega (Arroyo de la Encomienda- Valladolid), Juan Antonio Barbero Peral (Cáceres), Daniel Herencia (Mula-Murcia) y Juan Carlos Villadiego López (Sanlúcar la Mayor-Sevilla).

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El ganador se ha llevado también el premio al Plato Creativo del concurso, en el que el segundo puesto ha sido para Francisco Javier García Pérez (Aracena) y el tercero para Ignacio Reviriego (Fregenal de la Sierra-Badajoz).

Francisco Cuevas González (Linares-Jaén) y Gaspare Mione (Málaga) han sido los suplentes, preparados en todo momento por si su trabajo es necesario en el concurso por alguna razón, y al no haber tenido que intervenir, automáticamente tiene plaza para la XIV edición del concurso de Corteconcepción, a celebrar en octubre de 2027.

Los tres primeros se han llevado 300, 200 y 100 euros respectivamente, y 50 euros para el resto, así como un trofeo para los tres primeros, un pack de botellas de vino Bodegas Díaz para todos los concursantes y un diploma acreditativo.

El ganador ha recibido además una tabla jamonera Afinox valorada en 1.000 euros. El primero el segundo tuvieron como premio también un juego de cuchillos 3 Claveles.

El certamen está organizado por el Ayuntamiento de Corteconcepción y cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Huelva, así como con el patrocinio de Jamones Eíriz y las firmas Afinox, Bodegas Díaz y 3 Claveles. Asimismo, la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón (ANCJ) es la entidad certificadora del Concurso.

Se trata de una cita muy prestigiosa dentro del sector, que en 2022 fue proclamado el mejor evento de su ramo de España por parte de la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón (ANJC). EFE

fcs/plv

(Foto)

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