Dos detenidos como presuntos autores de una agresión sexual a una mujer en Pamplona

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Pamplona, 3 oct (EFE).- Dos hombres han sido detenidos como presuntos autores de una agresión sexual a una mujer en Pamplona, según ha indicado a EFE la Policía Municipal de Pamplona este sábado.

Desde el cuerpo policial han subrayado, en cualquier caso, que sigue la investigación sobre lo sucedido.

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La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona, entre tanto, ha aprobado una declaración sobre el suceso.

"Ante las agresiones sexuales sufridas por una mujer en la zona de Aranzadi que se están investigando, todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Pamplona queremos manifestar nuestro total rechazo ante esta agresión", señala la declaración.

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En el texto manifiestan "su total rechazo y repulsa ante la agresión sexual sucedida en Pamplona y muestran su absoluto apoyo y solidaridad con la mujer, además de máximo respeto por la preservación de sus derechos e intimidad".

"Nos reafirmamos en nuestro rechazo a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud sexista que se produzca en nuestra ciudad y nos comprometemos en trabajar para erradicar las agresiones sexuales, mejorar la seguridad y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de las mujeres en todo tipo de entornos y contextos", continúa el escrito.

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En él se invita a la ciudadanía "a que se muestre activa frente a la violencia y las agresiones sexistas".

"Reiteramos nuestro firme compromiso con la lucha contra las agresiones sexistas y apostamos por una ciudad libre para las mujeres y continuar trabajando por la consecución de la igualdad real entre mujeres como vía inequívoca para acabar contra todo tipo de violencia contras las mujeres", resalta.

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Además, el texto adelanta que la corporación municipal se concentrará "de manera silenciosa el lunes 5 de octubre, a las 12:00 del mediodía para manifestar públicamente su rechazo ante esta agresión y mostrar su solidaridad con la víctima". EFE