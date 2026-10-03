Domingo, 4 de octubre de 2026

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FÚTBOL LIGA DE NACIONES

Redacción Deportes. La selección de Portugal recibe en Oporto a la de Noruega en un duelo de la Liga de Naciones marcado de nuevo por la ausencia de Cristiano Ronaldo en el cuadro luso tras marcharse de la concentración en Copenhague, en tanto que la de Grecia tratará de volver a dar la sorpresa ante la de Alemania, ahora en casa, Países Bajos recibe a Serbia y Gales a Dinamarca en un partido determinante dentro del grupo 4.

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FÚTBOL LIGA F BARCELONA-REAL MADRID

Barcelona. El Barcelona defiende este domingo el dominio que reflejan los precedentes, con 24 victorias por una derrota, en el primer Clásico de la temporada, que se disputará en un Spotify Camp Nou donde el renovado Real Madrid buscará dar un golpe sobre la mesa y empezar a cambiar la historia. El partido se juega a las 19.00, dos horas más tarde de su horario inicial, por la previsiones de fuertes lluvias.

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BALONCESTO LIGA ENDESA

Redacción deportes. El Barça, primer líder de la Liga Endesa, visita al UCAM Murcia en el partido más destacado de un domingo en el que también se disputan los partidos de la segunda jornada iLERNA Lleida-San Pablo Burgos, Leyma Coruña-Surne Bilbao, Monbus Obradoiro-Real Madrid, Casademont Zaragoza-Valencia Basket y Baskonia-FIATC Girona.

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AUTOMOVILISMO G.P. BARÉIN EN MALASIA F1

Redacción deportes. El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que con 20 años es el líder más joven de la historia, llega encabezando claramente el Mundial de Fórmula Uno con 66 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo, el británico George Russell, al circuito malasio de Sepang, sede del aplazado Gran Premio de Baréin y que conserva su denominación.

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MOTOCICLISMO G.P. JAPÓN

Redacción Deportes. El circuito de Motegi es el escenario del Gran Premio de Japón, el encargado de iniciar una gira asiática en el que el foco principal está puesto en los dos primeros clasificados del Mundial de MotoGP, los españoles Jorge Martín (Aprilia RS-GP) y Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), ganador este último de la prueba al esprint del sábado.

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TENIS TOKIO

Tokio. Los españoles Carlos Alcaraz, primer favorito y defensor del título, y Jaume Munar se enfrentan en los cuartos de final del Abierto de Tokio al canadiense Denis Shapovalov y al francés Kyrian Jacquet, respectivamente.

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CICLISMO EUROPEOS

Redacción Deportes. El belga Remco Evenepoel, dos veces segundo, trata de aprovechar la ausencia del esloveno Tadej Pogacar para conseguir por primera vez en su carrera el título de la prueba en línea de los Campeonatos de Europa de ciclismo en carretera de Liubliana, prueba en la que Primoz Roglic lidera al equipo local, Juan Ayuso a la selección española y Giulio Ciccone a la italiana como otras referencias.

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FÚTBOL MESSI

Buenos Aires. Máximo goleador, futbolista con más partidos y dueño de buena parte de los principales registros de Argentina: Lionel Messi cierra este martes más de dos décadas con la Albiceleste con una colección de récords que se extiende también a las Copas del Mundo, la Copa América y las eliminatorias sudamericanas. Por Pablo Duer.

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. Redacción Deportes. En abril de 2004, José Pekerman tuvo una de las más grandes visiones de su carrera como entrenador y con una insistencia inagotable logró que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enviara al Barcelona una solicitud para convocar a la selección sub-20 a un jovencito a quien por desconocimiento llamó Leonel Mecci. Por Gabriel Briceño Fernández.

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. Madrid. Lionel Messi cerrará este martes un largo trayecto de 21 años con la selección argentina que le hizo derramar lágrimas y hasta renunciar en dos ocasiones, pero que también le aupó a la cima del mundo. Una carrera de fondo resumida en diez momentos: Por Óscar González.

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AGENDA INFORMATIVA

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AUTOMOVILISMO

- Gran Premio de Baréin en Malasia, 16ª cita del Mundial de F1 y que se disputa en el circuito malasio de Sepang (09.00). (FOTO)

- Acaba el Rally de Italia-Cerdeña, última prueba del Mundial. Cuatro tramos, el último a las 14:15.

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BALONCESTO

- Liga Endesa. 2ª jornada (FOTO): iLERNA Lleida-San Pablo Burgos y Leyma Coruña-Surne Bilbao (12.00), Monbus Obradoiro-Real Madrid (12.30), Casademont Zaragoza-Valencia Basket (17.00), Baskonia-FIATC Girona (18.00) y UCAM Murcia-Barça (19.00).

- Los Cleveland Cavaliers, que preparan estos días en Fuengirola (Málaga) su temporada, participan este domingo en una sesión abierta al público en el Martín Carpena. (FOTO)

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BALONMANO

- Liga Europea femenina. Preliminar, vuelta: Mecalia At. Guardés-Boden (SWE) (12.00).

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CICLISMO

- Campeonatos de Europa de ciclismo en carretera, en Liubliana (hasta 7). Carreras de fondo en carretera junior femenina (09.00 a 10.32) y elite masculina (12.49 a 17.22).

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FÚTBOL

- Liga de Naciones. 4ª jornada (FOTO): Portugal-Noruega, Gales-Dinamarca, Países Bajos-Serbia y Grecia-Alemania (20:45).

- La selección española se entrena a las 19.00 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

- LaLiga Hypermotion. 8º jornada: Real Sociedad B-Granada (14.00), Sporting-Celta Fortuna (16.15), Castellón-Ceuta (18.30), Las Palmas-Valladolid (18.30), Girona-Mallorca (21.00). Resumen y goleadores.

. Previa del Córdoba-Tenerife.

- Liga F (jornada 6): Granada-Eibar (12:00), Costa Adeje Tenerife-Logroño United (12:00), Barcelona-Real Madrid (FOTO) (19:00) y Valencia-Real Sociedad (19:30).

- Despedida de Messi de la selección de Argentina. En abril de 2004, José Pekerman tuvo una de las más grandes visiones de su carrera como entrenador y con una insistencia inagotable logró que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enviara al Barcelona una solicitud para convocar a la selección sub-20 a un jovencito a quien por desconocimiento llamó Leonel Mecci. Por Gabriel Briceño Fernández

. Despedida de Messi de la selección de Argentina. Máximo goleador, futbolista con más partidos y dueño de buena parte de los principales registros de Argentina: Lionel Messi cierra este martes más de dos décadas con la Albiceleste con una colección de récords que se extiende también a las Copas del Mundo, la Copa América y las eliminatorias sudamericanas. Por Pablo Duer

. Despedida de Messi de la selección de Argentina. Lionel Messi cerrará este martes un largo trayecto de 21 años con la selección argentina que le hizo derramar lágrimas y hasta renunciar en dos ocasiones, pero que también le aupó a la cima del mundo. Una carrera de fondo resumida en diez momentos. Por Óscar González

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FÚTBOL AMERICANO.

- Semana 4 de la NFL.

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FÚTBOL SALA

- Liga Prime. Apertura. 4ª jornada: Noia-Barça (12.30) y El Ejido-Magna Xota (16.30).

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GOLF

- DP World Tour. Alfred Dunhill Championship, en los campos escoceses St. Andrews, Carnoustie y Kingsbarns (hasta 4).

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HÍPICA SALTOS

- Acaba la 114ª edición del CSIO Barcelona 2026, que se disputa en las instalaciones del Real Club de Polo.

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HOCKEY PATINES

- Campeonato del Mundo femenino, en Asunción (hasta 10).

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JUDO

- Campeonatos del Mundo de judo, en Bakú (hasta 11).

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MOTOCICLISMO

- Gran Premio Japón, 16ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito de Motegi. Moto3 a las 04.00, Moto2 a las 05.15 y MotoGP a las 07.00. (FOTO)

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RUGBY

- Sevilla. Las selecciones femeninas de España y Sudáfrica de rugby juegan un encuentro amistoso en el campo de La Cartuja, preparatorio del Mundial de 2029 que se disputará en Australia. (12.00) (FOTO)

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TENIS

- Torneos ATP 500 de Pekín (FOTO) y Tokio (hasta 6).

- Torneo WTA 1.000 de Pekín (hasta 11).

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EFE/dep

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