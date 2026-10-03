Diego Ocampo: "No hemos competido"

Manresa (Barcelona), 3 oct (EFE).- El entrenador del Kids&Us Manresa, Diego Ocampo, ha afirmado, tras la derrota de su equipo ante el Río Breogán (95-101), que su equipo no ha "competido" durante el encuentro, a excepción de cinco minutos en el primer período y los últimos instantes del choque.
El técnico gallego se ha mostrado visiblemente disgustado con el "bajo nivel defensivo" de sus jugadores, especialmente en el "uno contra uno" y el "bloqueo directo", en el que no son "sólidos": "Me preocupa la falta de contro y de solidez defensiva. Entiendo que el público se desanime al ver defender así a su equipo". Todo ello ha llevado a que el Manresa concediera "puntos fáciles".
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Ocampo también se ha referido a la defensa flotante que el Breogán ha planteado al base Rafa Villar, quie "se bloquea" ante esta situación. "Tenemos que ponernos al nivel defensivo que exige la liga", ha añadido, a modo de síntesis. Sin embargo, no ha querido restar mérito al partido que ha realizado el conjunto gallego.
Las prestaciones ofensivas también han sido objeto de reproches por parte del entrenador. "Hemos antoado demasiadas canastas individuales, nos falta jugar más en equipo. Necesitamos jugar 38 minutos para hacer lo que hacemps en los entrenamientos. No puede ser que nos metan 38 puntos en el tercer cuarto", ha criticado.
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No obstante, el camino es claro: "Necesitamos mejorar nuestra condición física, nuestro nivel defensivo y jugar en ataque. Son cosas que dependen de nosotros". Asimismo, confía en que el partido del próximo miércoles ante el Ratiopharm Ulm en la Eurocopa les ayude a pasar página del encuentro de este sábado. EFE
pbl/sab
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