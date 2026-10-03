Decenas de ceutíes vuelven a salir a las calles para protestar por la "nueva normalidad"

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Ceuta, 3 oct (EFE).- Decenas de ceutíes han vuelto este sábado a salir a las calles con motivo de una nueva concentración ante la sede de la Delegación del Gobierno para expresar su disconformidad con la "nueva normalidad" de la ciudad por la presencia de miles de migrantes.

El Foro Ciudadano de Ayuda a Ceuta y Melilla ha sido el encargado de organizar esta nueva movilización para exigir "derechos, seguridad y la recuperación de la normalidad" dos meses después de la entrada de más de 80.000 migrantes por la frontera con Marruecos.

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La concentración, que ha transcurrido de forma pacífica y sin incidencias, ha reunido a decenas de personas bajo el lema "Por la seguridad de las mujeres de Ceuta. Por los derechos de los niños. Por nuestros mayores y dependientes. ¡Exigimos normalidad!".

Los convocantes han reclamado medidas que permitan garantizar la seguridad de los ciudadanos y recuperar la normalidad perdida por la "invasión".

"Nos venden el sol de Madrid para tapar las sombras de Ceuta" se podía leer en una de las pancartas de la concentración, a cuyo término se ha leído un manifiesto en el que han asegurado: "No está en nuestros planes acostumbrarnos a esta nueva normalidad". EFE

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(foto)